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台灣小吃─鹽酥雞

鄭丞勛（伊利諾州）

台灣是美食王國，民以食為天的台灣，聚集了不同時期與不同國家文化融合的好滋味。而台灣小吃，蘊含了台灣生活與文化特色。

想要了解一個國家，就要從它的飲食文化開始。台灣小吃的特色是就地取材，因為台灣四面環海、漁產豐富，因此海鮮是常見的料理種類之一。

今天我想先跟大家分享我最喜歡的台灣小吃─鹽酥雞。因為我住在芝加哥，所以不像在台灣可以很容易地在街頭巷尾買到鹽酥雞，於是我常常要求媽媽做鹽酥雞給我吃。每次只要媽媽做鹽酥雞，我都吃得津津有味、齒頰留香！

如果要大家票選最好吃的台灣小吃，我相信鹽酥雞一定名列前茅。酥酥脆脆的口感，搭配上九層塔的特殊香氣，常常讓人路過鹽酥雞攤忍不住點上一份。然而你可能不知道，這樣隨處可見的台灣小吃，竟是在美式炸雞引進台灣後才研發出來的。

民國六十年代的台灣，美式炸雞店在全台引起炸雞熱潮，許多人也因此在街上賣起美式炸雞。

台南有一對葉姓夫妻，白天在家族的養雞場工作，晚上則在街頭賣炸雞。但和美式炸雞不同的是，葉太太發現美式炸雞太大塊不好咬，吃完嘴巴和手指都油膩膩的，所以便將自己所賣的雞肉切成小塊，醃製後裹粉油炸，炸好再撒上特製的胡椒粉和辣椒粉。

如此不只讓顧客可以優雅地用竹籤將雞塊放到嘴裡，手指和嘴巴也不再油膩。撒有胡椒粉的雞塊，嘗起來口感「鹹酥」，因此當時人們便以鹽酥雞來稱呼它。夫妻倆也覺得這名稱既特別又好記，就以一張瓦楞紙作為招牌立在攤車上，於是台灣美食鹽酥雞就這樣產生。

至今，鹽酥雞已成為一種油炸物的統稱，鹽酥雞攤不再只有雞肉，而是各式各樣的食材，這項美食甚至成為了具有代表性的台灣小吃。不僅台灣人愛吃，外國觀光客來到台灣也指名要嘗。如果有機會到台灣，別忘了嘗嘗台灣道地的鹽酥雞，保證讓你讚不絕口。

美食 觀光 芝加哥

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