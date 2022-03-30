水牛、驢子、白馬是鄰居，他們的房子靠得很近，房子前面是一條清澈的小河。

驢子運來許多磚，砌起了圍牆，把自己的房子圈在中間。水牛和白馬來到驢子的圍牆邊，看著圍牆直搖頭。驢子看了一眼水牛和白馬，說：「你們為什麼搖頭，難道我砌的圍牆不牢固、不漂亮？」

水牛對驢子說：「你砌的圍牆很牢固，也很漂亮。」驢子問：「那你們為什麼看著我的圍牆搖頭呢？」

白馬對驢子說：「你為什麼要砌圍牆呢？」驢子得意地回答：「你們看，我砌了圍牆後房子就顯得更加氣派了。圍牆裡面的這麼多地都是我的了，我要建一個小花園，還要種植蔬菜 和水果。有了圍牆，既實用又實惠。怎麼樣，我很精明吧！」

水牛說：「你砌了圍牆後，看上去房子是氣派了。你還可以在院內建花園，種蔬菜和水果，圍牆對你來說確實既實用又實惠。你很精明，但是，你腦子裡想的都是自己，你根本沒有考慮砌圍牆後對鄰居的影響！」

驢子說：「我的圍牆砌在自己房子的周圍，怎麼會影響你們呢？」白馬說：「圍牆是砌在你自己房子的周圍，但是占了大家進進出出的道路。過去我們可以直接從你家門前經過，現在只能沿著你的圍牆繞到河邊行走。不但要多走許多路，而且河邊的路很狹窄，遇到雨天，很不安全。」

驢子自言自語：「我覺得有圍牆挺好的！」水牛對驢子說：「砌圍牆後你自己是方便實惠了，但妨礙了鄰居的日常生活。如果我和白馬也都像你一樣在自己家周圍砌起圍牆，把你進出的道路占了，恐怕你連車都沒法拉出去了。凡事不能只顧自己不顧別人啊！」

驢子聽了水牛的話，看著自己的圍牆發呆，半天說不出話來。