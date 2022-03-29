我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

我的家庭

熊佩慧（紐約華僑學校）

我和爸爸、媽媽、姊姊住在一起。我和我的家人都喜歡旅行，我們每年都會一起去賓夕法尼亞州、佛羅里達州、馬里蘭州、德拉瓦州和康乃狄克州公路旅行，每次都由爸爸開車。

我們的活動包括參觀博物館、到遊樂園坐摩天輪、露營、遠足和釣魚。每個周末我們也都會一起看電影、玩棋盤遊戲或一起去公園玩。

讓我來介紹我的家人吧！我爸爸喜歡運動，他最喜歡的運動是足球，他踢足球踢得非常好。我的媽媽喜歡做飯和烘焙，她常為我們做不同的菜，比如中國菜、義大利菜、韓國菜，日本菜，媽媽做的料理色香味具全。我的姊姊喜歡唱歌和寫作，她的聲音很漂亮且優雅。姊姊也喜歡講故事，她說的故事獨特又有趣。姊姊是我的榜樣，她常常幫助我學習。

至於我，我喜歡下棋，因為我可以跟爸爸學習棋藝，能夠不斷精益求精，而且學習失敗為成功之母的道理。到現在，我常常可以在棋盤上贏過爸爸了，正所謂青出於藍勝於藍！我也喜歡繪畫和手工藝品，因為我喜歡創作的過程，雖然創作很辛苦，但藉由創新的動力，我常常可以做出有創意的作品！

另外，我還喜歡中文，我目前能夠以中文寫作，表達我的想法，都是因為我有到中文學校上課，多虧爸爸媽媽的一再堅持及鼓勵，讓我能夠學習中文。而每一次上課都有進步，是我最高興及驕傲的地方。

我的家充滿愛、付出與關懷。每一個家庭都有溫暖之處，但也有不幸的家庭，當我想到有些小孩沒能擁有好的家庭，讓我非常同情。希望未來我能夠關懷社會及兒童。

我非常珍惜我的家，我愛我的家，我愛我的家人。

足球 義大利 樂園

上一則

對俄羅斯人的印象

下一則

大邱出版散文新集《歡然奔路》

延伸閱讀

70歲出版處女作 英國退休女工程師追尋作家夢

70歲出版處女作 英國退休女工程師追尋作家夢
托倫斯中文學校 台灣華語文學習中心揭牌

托倫斯中文學校 台灣華語文學習中心揭牌
中華文化中心中文學校「朗讀比賽」頒獎

中華文化中心中文學校「朗讀比賽」頒獎
密州首座台灣華語文學習中心 剪綵揭牌

密州首座台灣華語文學習中心 剪綵揭牌

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

親愛的女兒

2022-03-22 02:02
清華AI樂團貝多芬逝世195週年致敬音樂會27日登場，進行貝多芬《第十號交響曲》亞洲首演。（圖：清華大學AI樂團提供）

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

2022-03-27 02:25

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇