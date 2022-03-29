我和爸爸、媽媽、姊姊住在一起。我和我的家人都喜歡旅行，我們每年都會一起去賓夕法尼亞州、佛羅里達州、馬里蘭州、德拉瓦州和康乃狄克州公路旅行，每次都由爸爸開車。

我們的活動包括參觀博物館、到遊樂園 坐摩天輪、露營、遠足和釣魚。每個周末我們也都會一起看電影、玩棋盤遊戲或一起去公園玩。

讓我來介紹我的家人吧！我爸爸喜歡運動，他最喜歡的運動是足球 ，他踢足球踢得非常好。我的媽媽喜歡做飯和烘焙，她常為我們做不同的菜，比如中國菜、義大利 菜、韓國菜，日本菜，媽媽做的料理色香味具全。我的姊姊喜歡唱歌和寫作，她的聲音很漂亮且優雅。姊姊也喜歡講故事，她說的故事獨特又有趣。姊姊是我的榜樣，她常常幫助我學習。

至於我，我喜歡下棋，因為我可以跟爸爸學習棋藝，能夠不斷精益求精，而且學習失敗為成功之母的道理。到現在，我常常可以在棋盤上贏過爸爸了，正所謂青出於藍勝於藍！我也喜歡繪畫和手工藝品，因為我喜歡創作的過程，雖然創作很辛苦，但藉由創新的動力，我常常可以做出有創意的作品！

另外，我還喜歡中文，我目前能夠以中文寫作，表達我的想法，都是因為我有到中文學校上課，多虧爸爸媽媽的一再堅持及鼓勵，讓我能夠學習中文。而每一次上課都有進步，是我最高興及驕傲的地方。

我的家充滿愛、付出與關懷。每一個家庭都有溫暖之處，但也有不幸的家庭，當我想到有些小孩沒能擁有好的家庭，讓我非常同情。希望未來我能夠關懷社會及兒童。

我非常珍惜我的家，我愛我的家，我愛我的家人。