我的夢幻冰箱高一百七十公分，八十乘八十公分的面積，有著魚鱗般光滑的銀色塗裝，還有摸起來滑不溜丟的把手。冰箱還附加飲水機、製冰機，而且製冰機可以做出造型冰塊。

造型漂亮的冰箱門上有一片觸控螢幕，螢幕上紅色的按鍵點下去，輪子就會伸出來，讓人可以很方便地移動這台大冰箱。當你點下藍色的按鍵，冰箱就會飛起來。而綠色的按鍵點下去，會驚喜地發現一個爐台，以及一套完整的廚房用具，讓你可以想吃什麼、就煮什麼，享受隨心所欲的烹調樂趣。還有一個紫色按鍵，按下去就可以拉出坐墊。偷偷告訴你一個秘訣，如果上學快遲到了，同時長壓藍色和紫色按鍵，你就可以安心坐上舒適的墊子，立刻飛到學校，這樣就完全不會擔心遲到。

這台冰箱有超乎想像的存放空間。三分之一可以放冷凍食品，另外三分之一放冷藏食物，還有三分之一放常溫食物。沒想到冰箱還有「常溫」區，妙吧？常溫區都是放我最喜歡吃的零嘴，像是年輪蛋糕、雞蛋 糕、銅鑼燒、旺旺仙貝。放在別的地方不太安全，很可能會被媽媽和妹妹吃掉。所以，我特別又將常溫區再劃出一半需要上鎖的，這樣我最寶貝的零食就不怕被偷吃。至於另一半呢......就讓她們想怎麼拿就怎麼拿。

在冷凍櫃裡放了許多好吃的冰淇淋、冰棒、需要冷凍的雞、鴨、魚、肉，當然少不了我獨家特調的水果冰。

在冷藏區有好吃的凱薩沙拉、牛奶 、什錦烏龍麵、壽司、桃子、蘋果、奶凍、布丁等等。

我的冰箱還具備高級人工智能 ，它會提醒我什麼時候該吃什麼，這樣不會浪費食物，省錢又健康。

比如，它偵測到冰箱裡有快過期的牛奶，前面的螢幕上就會提醒先把牛奶喝完。冰箱安裝最先進的除菌系統防止細菌和病毒滋長，食物新鮮有保障。

要如何簡單地介紹這台冰箱的功能呢？它就跟哆啦A夢的四次元百寶袋一樣，在看似有限的空間中，卻有著無限的功用與可能。