從我四歲起，爸爸每周六都帶我去紐約華僑學校上課，我在這裡學會了說和寫中文。我們每周六早起，搭地鐵 去中文學校，在月台等待時，我喜歡握住爸爸溫暖的大手。我深深感覺父親為了教育 我們，常忘了自己，他的重心就是我的教育。

我學中文六年了，在過去六年中，我參加了演講、說故事、單詞識別和書法比賽，我的獎狀都排列在我的桌上。每張獎狀不但是我的努力，也代表父親對我的愛。

這些年來，我們不間斷地到中文學校上課，讓我對中國文化有更深的認識。我了解農曆新年、端午節 和中秋節等中國節日與傳統，也學習了十二生肖。這一切都讓我體會到中華文化的博大精深。

我很感謝老師的付出，也感謝學校提供乾淨安全的校園。總之，學習中文的成就，不只屬於我一個人，要感謝的人太多了。唯有好好學習，才可回饋父母及師長的辛勞。

侯雋翹（紐約華僑學校）

紐約華僑學校對我來說是很棒的經歷，我在那裡學到很多東西。中文變得愈來愈重要，因為它在商業世界中的地位愈來愈大。我知道，將來我可能會從事需要使用中文的工作，上中文學校將會對我有幫助。

二零零九年，父母第一次帶我去中文學校，當時的我在哭，因為捨不得短暫離開父母。

今年是我在中文學校的第十二年，我從幼稚園、小學到初中，學到很多知識。感謝所有的老師，是他們使我能夠閱讀、口說和學習中文。此外，我還要感謝中文學校的校長和工作人員，疫情嚴峻時，他們在第一時間做好應變，使我們沒有耽誤學習。

最後，我要感謝我的父母每周末帶我去中文學校，並用他們的一整天的時間來支持我的學習。