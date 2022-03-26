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我的姊姊

詹世皓（加州，學園雙語學校）

我的姊姊大我五歲，我不喜歡姊姊，姊姊也不喜歡我，我們經常吵架，她覺得我很討厭。爸爸說我們討厭對方是因為姊姊屬雞，我屬兔，在生肖裡雞和兔子互相不喜歡，所以我們會常常爭吵。

我的姊姊上高中，我上小學。我和姊姊都能說三種語言，包括中文、英文和韓文，我的韓文還比姊姊的好。我們有一隻狗，我和姊姊都喜歡牠，我們覺得牠很可愛。

我和姊姊都喜歡做飯，姊姊會做通心麵、蛋，還會做餅乾；我則會料理麵、蛋、蘑菇和披薩。雖然我和姊姊有很多地方不同，但有的地方卻很相像。我們喜歡一樣的食物，姊姊喜歡吃肉，我也喜歡吃肉，我們也愛唱一樣的歌。

雖然我們常常吵架，但有時候我們還是相親相愛、互相幫助，因為我們是手足。

羅穎悅（加州，學園雙語學校）

我有一個大姊姊，她的名字叫「羅穎芯」。我姊姊今年十三歲，家人都叫她「芯芯」、「大姊」或「姊姊」。

她是一個愛美的人。她喜歡食物、日本動畫片、漫畫、配件、可愛的毛絨玩具、衣服，也喜歡購物。姊姊還喜歡寫書法和製作剪貼簿。

姊姊就讀一所私立學校，她在學校參與了游泳和籃球兩項運動。在家，我和姊姊喜歡玩電動玩具。姊姊是我的好朋友，她會幫忙我做功課。姊姊喜歡我的兔子，她也喜歡狗。姊姊常常很開心，很親切，她也會聽爸爸媽媽說的話。

姊姊喜歡逛街，常常和媽媽去購物中心買東西。當我們小的時候，姊姊和我玩毛絨玩具。

雖然有時候我覺得她好煩人，但是她總是說她很愛我，所以我覺得自己還是很愛她。

加州 游泳 日本

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