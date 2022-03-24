我們家的後院有一個小菜園，我們每年都會在那裡種植番茄、青瓜、南瓜等蔬菜 。

在每年的四月中旬，媽媽會先準備一些小塑膠盒，並在盒底開一個小孔，裝滿有機土，再把蔬菜的種子放在土裡，然後定期澆水。白天有太陽的時候就放在外面曬，晚上再放回屋裡保溫。

幾個星期以後，小小的幼苗從土壤中鑽出來，露出了嫩綠的小芽，就像在對我們微笑。爸爸提前在菜園裡搭好了鐵架子，然後我們非常小心地把那些幼苗移植到地裡，每天按時給它們澆水，定期除草和施肥。 又過了幾個星期，小幼苗慢慢地長高了，綠油油的惹人喜愛。幾天以後竟然爭先恐後地爬到了架子上，接著開出了各種顏色的花朵，花朵們是那麼鮮艷奪目！不久後花兒慢慢地凋謝了，露出了一顆顆小小的果實。接著紅色、黃色的番茄掛在枝上，看著垂涎欲滴；綠色的青瓜沉甸甸地掛在藤上，像要掉下來似的；橙黃色的南瓜像小孩子舒舒服服地躺在鬆軟的地上。菜園裡一片果實纍纍的氣象。

每年我們看著菜園裡成熟的各種蔬菜都是那麼開心，辛勤的勞動帶給了我們收穫的喜悅。我也得到了一個深深的體會，那就是：每一樣東西都細心照顧，就會有收穫！有句話說「一分耕耘，一分收穫」，的確如此！