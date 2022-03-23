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好心有好報

淑文（加拿大）

阿山是個年輕的樵夫，每天上山砍柴，回家後燒成木炭，再挑到城裡賣。他和母親就住在山腳下的一間小茅屋裡。阿山勤奮工作，母親在家裡做針線活，賺錢貼補家用，母子倆相依為命。

這一年才剛入春，陰雨連綿，茅屋的一角開始漏水。雨小的時候，放個桶子就能應付過去。雨勢大的時候，屋子裡滴滴答答的，母子倆忙著四處接水。母親終究年紀大了，經不起折騰。為了多攢點錢修屋頂，阿山更加努力工作，早早便上山砍柴，希望多燒點木炭，多賣些錢。

雖然阿山賣力地工作，但增加的收入還是不夠修屋頂。這天下午，阿山決定把門口那棵大樹砍下，賣了木柴多籌點錢。當阿山拿著斧頭來到樹下，正準備砍樹時，突然跌落一隻小鳥。看到這隻翅膀尚未長好的鳥兒，阿山遲疑了一下，心想，如果將樹砍了，小鳥就沒有家了。阿山放下斧頭拾起鳥兒，理了理牠的羽毛，把鳥兒送回樹上的鳥巢中。看到鳥巢裡還有三隻張大了嘴巴等待媽媽餵食的雛鳥，阿山決定不砍樹了。

回到家裡，阿山跟母親說了他的想法，母親也認同應該保留鳥兒的家，茅屋的屋頂可以再想辦法。這時，鳥媽媽飛到窗前，突然開口說話：「阿山，先別忙著砍樹，你有什麼困難告訴我，也許我幫得上忙。」阿山告訴鳥媽媽，因為家裡的屋頂漏水，需要錢整修。鳥媽媽說道：「謝謝你救了我的孩子，還給我們保留下這個家。明天你上山砍柴時，在半山腰的那棵松樹下，有個陶罐子，裡面應該有足夠的錢。」

第二天，阿山半信半疑地來到半山腰的那棵松樹下，果真有個陶罐子，裡面裝著一個個金元寶。阿山不貪心，他拿了一個元寶，心想這應該夠了。回到城裡，阿山正準備到店裡賣錢時，他看到牆上貼了一張告示。上面寫著，李員外家丟了金元寶，有提供訊息幫助尋獲的，員外有重賞。阿山看了看手上的元寶，發現元寶下方有個「李」字。阿山隨即將元寶送交官府，並帶領衙役將陶罐子搬回官府。

在阿山的協助下，官府破獲了竊案，李員外找回丟失的財物。為了感謝阿山的拾金不昧，李員外幫阿山蓋了一棟新房子。同時，因為欣賞阿山的誠實和勤奮，李員外請阿山到家裡當總管。從此以後，阿山和母親過著安穩快樂的日子。

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