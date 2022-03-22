每個人的身上都會有一些好的品格，比如富有同情心、樂於助人、聰明正直、果斷勇敢等等。每個人都不可能十全十美，但我覺得人最重要的三個基本品格是誠信、善良和勇敢。

我覺得第一個應該有的品格是誠信。誠信是指誠實和有責任心。與朋友的交往，要真誠守信用，這樣才能得到朋友的信任，因為沒有人會願意跟一個不誠實、隨時會背叛自己的人交朋友。在做生意時，欺騙只能得到暫時的利益，而誠信卻可以帶來長久的穩定收益。

我和家人曾去過一家在我家附近的小超市，頭幾次有些價錢算錯了，我們以為只是不小心的，可是後來每次都有一兩樣東西算錯，或找錯零錢，這時我們就知道他們是故意這樣做的。其實每次的差錯也就幾毛錢，但他們卻為了這麼一點錢而丟掉了做生意最重要的誠信。之後我們就再也沒有去那裡買東西了。

善良是做人必不可少的品格之一。善良的人富有同情心，樂於幫助他人，也容易原諒他人的過錯。所以善良的人會得到他人的尊重，也因此更有幸福感。在美國有很多義工和志願者，他們都很善良，幫助別人而不求回報。但因為善良，也經常容易受到別人的欺凌；然而善良不等於軟弱，這也是我認為人還應該具備的一種品格，那就是勇敢。

勇敢是指面對困難時不畏縮。認定是對的東西，就要敢於堅持。害怕失敗，不敢去做，那永遠也不會成功。敢於作為，敢於嘗試，才更有機會去得到想要的結果。但是勇敢是要有智慧地去做，而不是單純的魯莽行為。馬斯克 （Elon Musk） 就是一個勇敢的人，他是大家公認的天才，他的成功正是他大膽設想敢於實踐的結果。馬斯克知道，為了成功必須願意承擔風險，他還把每一次的失敗當作下次做對的機會。他的公司成為第一個沒有政府資助、成功發射火箭和載人太空 船的私營公司。

人除了具備以上三種基本品格外，還應該有更多好的品格，比如樂觀、堅韌、勤奮等。雖然沒人可以做到完美，但也應該盡可能做得更好。