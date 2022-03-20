我叫林鑫，是一個男孩，我的愛好是畫畫。我喜歡畫畫，因為畫畫除了能讓我放鬆，最重要的是，畫畫可以幫助我變得更有想像力和創造力。

我可以使我的想像變成美麗圖畫，因此當我看到好的或想到好的東西時，我便將它畫在紙上，運用我的想像力和創造力，創造出奇妙的藝術品。那時，我內心就會感到非常幸福。繪畫不僅使我快樂，創造出來的藝術也讓我感到很滿足。

我喜歡畫畫的另一個原因是畫畫時，我可以選擇多種形式，例如：寫實藝術和抽象藝術。工具也很重要，例如：鉛筆、彩色鉛筆。沒有這些工具，甚至都無法畫畫。畫畫的位置也很關鍵，因為它會影響、限制你畫畫的範圍。例如：如果在房屋中繪製，能繪製的東西就限制在房子裡，但如果是在公園中繪畫，能畫的東西就是公園中的任何事物，像是公園裡的樹、玩耍嬉戲的孩子們等等。

畫畫有很多學問，我最喜歡畫畫！

關伊雯（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字叫關伊雯，是家裡的獨生女。我很喜歡跟鄰居的小朋友一起打球、游泳 和學習，我更喜歡畫畫。

我很喜歡游泳，我從四歲開始學游泳，但現在已經畢業，沒有再上游泳課了。不過，我每個暑假都會和小朋友一起去社區游泳池游泳，每次都玩得很開心。

我一直都很喜歡在網上學畫畫，畫畫給我帶來了很多快樂。

我經常拿起小畫板坐在書桌前，用畫筆和顏料認真地畫畫，每當我看到自己畫出來的一幅幅美麗的圖畫時，我總會無比的自豪和開心。

我有很多興趣和愛好，除了游泳之外，畫畫是我最喜歡的愛好！