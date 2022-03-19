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讀書心得

吳尚柔（紐約，人力中心中文學校）

我讀過一本書，故事說，從前有一位奶奶，她於一九二九年出生在中國，人生中經歷了第二次世界大戰和許多災難。

這位奶奶出生時，她的家人沒有什麼錢，她的媽媽不得不用家裡的東西換錢。因為家中很窮，她不能去上學，但是她沒有放棄，自己在家裡努力學習。長大以後，她找到了一份工作，並努力幫忙賺錢養家，她希望家人的生活好一點。

在奶奶二十歲的時候，第二次世界大戰爆發了，生活更加艱苦。戰亂中，她家人排除萬難，積極努力生活，後來她結婚了，並且生了一個孩子，一家人幸福地生活。

這個故事告訴我，任何困難都是暫時的，只有自己努力，就一定可以戰勝逆境。

李峰演（紐約，人力中心中文學校）

哈利波特》是我在上二年級到三年級時讀的書。它一共有八本，我全讀完了。我最喜歡的是其中的第三本，「阿茲卡班的逃犯」。

這本書描述的是，哈利波特因為沒有趕上去霍格華茲魔法學校的火車，就用了神奇飛車去。這時神秘的殺人犯天狼星布萊克從阿茲卡班監獄逃跑了，並且正對霍格華茲學校虎視眈眈。

為了保護哈利波特以及他的同伴遠離天狼星的威脅，阿茲卡班的守衛─催狂魔進駐了霍格華茲。

當哈利波特發現天狼星想殺他，哈利波特果斷採取行動保護自己，他知道學校有很多催狂魔可以保護他們，所以他們學習如何用催狂魔的威力來保護自己，同時請教老師怎麼才能避免危險。最後，他們成功地找到保護自己的辦法。

我之所以會喜歡這個故事，是因為哈利波特在遇到困難的時候並沒有害怕，而是想辦法去克服，並且尋求幫助。這點給了我很大的啟發，在平時的生活學習中，我也要有這樣的勇氣和決心，在困難面前不低頭，自己尋找解決問題的方法。

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