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紅木國家公園之旅

王述恩（俄勒岡州）

最近我和家人一起去加州北部的紅木國家公園旅行。我們在那邊玩了八天，期間住在國家公園附近的小城市。我們有的時候去海邊探險，有的時候在森林裡健行。

紅木國家公園中，有許許多多的步道，每個步道都非常獨特。有些可以看見許多紅木，有些雖然沒有很多紅木，但幾棵高大的紅木讓我感覺好像走在巨人的腳邊。散步的時候，妹妹常指著高大紅木發出「哇！」的驚嘆，有時也指著瘦瘦小小的樹說：「哇！」逗得我們忍不住咯咯笑。

除了高大的紅木，我們還去拜訪了一個充滿蕨類的峽谷。峽谷中間有一條淺淺的小溪，我穿著新買的登山鞋，踩著已經架設好的獨木橋，踮著腳尖，左搖右擺地往前走。有時不小心踩進溪水中，還可以趁機把泥濘的登山鞋洗乾淨。

有天我們在退潮時來到了海邊，海浪好像高山的裙襬，潮間帶上的生物，就像裙子上小小的裝飾品。五顏六色的海星和珊瑚，布滿了海岸的岩石，還有螢光綠的大海葵，有我的手掌那麼大呢！除了海星和海葵，我還發現了多不勝數的寄居蟹。

除此之外，我還參加了一個可以成為小小國家公園管理員的活動。美國每個國家公園都有這個活動，想得到小小管理員徽章，需要先把公園內看到而且覺得特別的東西記錄下來，再讓公園管理員檢查，最後要跟著管理員宣誓我會保護國家公園，才可以得到徽章。

這次的旅行，我學到許多關於樹的知識，還和家人度過美好的時光，希望下次還可以和家人再一起到其他地方旅行！

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