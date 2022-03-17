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影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

顛倒

唐明敏（台灣）

在單槓上翻轉

你倒著看我

我倒著看你

天地交換立場

大地凝固頭上

白雲飄浮腳底

抽離原有框架

來到相反境界

晃動     搖盪

輕鬆     舒暢

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去北京逛菜市場

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