我最喜歡的活動是和家人、朋友一起下西洋棋。如果你不知道什麼是西洋棋，就讓我來告訴你吧！西洋棋又稱國際象棋，已有近兩千年歷史，起源於古印度 ，是一個用策略取勝的棋盤遊戲，不僅有趣，還可以訓練我們更有策略地思考。

我五歲的時候，媽媽在一間玩具店買了棋盤遊戲箱，裡面有很多種棋類遊戲，包括西洋棋等等。媽媽會跟我和弟弟一起玩那些棋盤遊戲，爸爸有時間也會陪我們一起玩。但西洋棋包我從來沒有打開過，因為那對當時的我們來說太難了。

當我開始學習西洋棋時，我已經十歲了，那時在我們班上進行了一場比賽，引起我的注意。

因為不會下棋，我輸掉了比賽，所以我便開始默默練習，每天在家和弟弟下棋。現在，我能夠和同學一起下棋了，在班裡的成績排第七，對我來說已經很好、很開心了。

西洋棋的棋盤為正方形，每邊八個方格，共由黑、白兩色各三十二個方格交替排列組成，棋子分深色和淺色各十六枚。西洋棋不是靠運氣贏得勝利，而是很複雜的動腦遊戲。

西洋棋的棋子有六種：國王、王后、主教、騎士、城堡、車和棋子。棋子只能向前移動並側身吃子；城堡或車只能前後左右移動，可以吃掉它們線上的任何棋子；主教只能走對角線，可以吃掉在它們對角線上的任何棋子；騎士只能以L形移動，可以跳過任何部隊，在L的末端殺死敵人，並可向後退；女王可以對角線和直線移動，也能向後走，可以在對角線和來回線上吃子；國王只能移動到它旁邊的方格，但它可以在三乘三範圍內吃子。

棋盤擺設有點複雜，而現在有一個設置規則，你必須與你的對手有相同的位置，也就是說，如果你的對手把他的國王放在左邊，那麼你也必須這樣做。

有一種棋步叫「國王入堡」，也稱「王車易位」（castling），是你在遊戲中根本不移動你的車和王的時候。在這兩者之間，必須沒有軍隊，否則就無法易位。

玩這個遊戲有很多技巧和竅門，但最後，還是要看看誰擁有最具戰略意義的玩法。玩西洋棋非常有趣，所以是我最喜歡的活動！