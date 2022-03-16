《蘑菇的傳說》系列之二／誰給蘑菇染上了顏色

大夥兒贊成狐狸的主意，分頭去給那些壞蘑菇做上記號。

兔子在笑蘑菇前刨了個坑，狐狸在哭蘑菇前撒了泡尿，螞蟻在迷路蘑菇前壘起了土堆，松鼠在摔跤蘑菇前插了樹枝，鹿在搖頭蘑菇前放了樹葉，熊在跳舞蘑菇前擺了石頭。

狐狸又說：「我們也要給好蘑菇做上記號，我建議在好蘑菇前放上三粒小石子。」大夥兒也點頭贊成。於是，大夥兒各自去找好蘑菇了。

這天，大夥兒的運氣好，找到的都是好蘑菇。吃飽了，吸夠了，一切正常，什麼怪事都沒有發生。每個好蘑菇前都留下了記號：三粒小石子。

第二天、第三天也平安無事；第四天刮起了大風，下起了大雨。哎呀呀，好蘑菇前留下的三粒小石子都被大風刮得沒影了。壞蘑菇前留下的記號也都不見了，兔子刨的坑和螞蟻壘的土堆，都被大雨沖沒了；松鼠插的樹枝和鹿放的樹葉，都被大風刮走了；狐狸也聞不到他撒的尿了；只有熊擺在跳舞蘑菇前的那塊石頭還在。

大夥兒連聲叫苦，不知該怎麼辦。狐狸好聲好氣地問蘑菇們：「你們誰是好蘑菇？我們實在太餓了！」蘑菇們都說自己是好蘑菇，沒有一個承認是壞蘑菇。都覺得很冤枉，心裡想：「他們笑呀、哭呀、迷路呀、摔跤呀、搖頭呀、跳舞呀，難道真是我們害的嗎？」

這時，天空架起一道彩虹，赤、橙、黃、綠、青、藍、紫，燦爛奪目。一會兒，彩虹裡飄下一個美麗的小仙女，紫色的頭髮，藍色的裙子，她飄呀飄呀，飄到了蘑菇谷。

大夥兒擁上前迎接小仙女，不等他們開口，小仙女笑盈盈地說：「我知道你們的難處，特地來幫助你們。」她來到蘑菇群裡，用纖細的手指撫摸他們。被她摸到的蘑菇，一個個染上了顏色，有的赤色，有的橙色，有的黃色，有的綠色，有的青色，有的藍色，有的紫色。沒有被摸到的蘑菇，一個個仍然是白色。

小仙女告訴大夥兒：「白色的蘑菇，對你們是安全的。有顏色的蘑菇，你們就不要碰。」

其實，那麼多蘑菇，小仙女看得眼花繚亂，她匆忙中漏過了名叫「白杯傘」的白蘑菇；她又看走眼，將無毒的名叫「灰樹花」的蘑菇抹上了顏色。

也就是說，有的白蘑菇也有毒，而有顏色的蘑菇中也有無毒的。

大夥兒千恩萬謝，送別小仙女。不少蘑菇跟著小仙女周遊世界，從此，世界各地開始有了各色各樣的蘑菇。(系列完)