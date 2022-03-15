我從五歲開始學中文，媽媽每周六都會帶我和姊姊去唐人街的紐約華僑學校上中文課。

那時候的我非常抗拒學中文，原因有三：一，覺得難、二，覺得用處不大、三，覺得需要投入很多時間。

作為一位美籍華人 ，學中文對我來說相當困難，因為我平常都用英文，我分不清楚中文的聲調和發音，這個問題一直困擾著我。

幾年前，我們一家人回了趟中國。當我的父母跟別人提起我和姊姊，都滿臉帶著驕傲，我很開心親戚朋友對我的中文程度給予認可。

我不僅僅是美國人，更是中國人。就算我的英語有多好，在中國，會說中文才是最重要的。我在中國待了短短一個月，已經學會自己逛商場買東西和點餐。

如今十年過去，真不敢相信我依然堅持學中文。現在的我對我的中文程度感到開心和驕傲。中文作為世界公認最難學的語言之一，我已經可以流利地使用中文與他人交流。

我還記得，小時候總埋怨媽媽為什麼讓我學中文，當我明白她的用心良苦時，我對媽媽產生了愧疚感，悔恨當初竟然責怪媽媽。還記得媽媽當時對我說，學中文「對我有好處」，直到現在我才明白媽媽的意思。

為了提升我的中文水平，我常會看漫畫和小說 ，也會看電視劇和節目。

雖然媽媽總說我看劇是浪費時間，但我並不這麼覺得，因為我能從中學到很多中文字。看電視劇使我在快樂中學習，我學到了許多中文知識，也打算一直學下去。將來找工作時，會說中文便是我最大的優勢之一。我學了那麼多年的語言，將來肯定用得上。

最後我只想跟我父母說聲謝謝，我愛學中文！