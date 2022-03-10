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網上展示會

成譯（俄勒岡州，春和學園）

幾周前的周三，我們上網課。當天上課一開始，老師說我們來辦一個「網上展示會」吧！

每個人給別人看一樣東西，再說一說關於這樣東西的事情。老師給每個小朋友一分鐘的時間。

Evan給我們看了他的兩隻豚鼠。那兩隻豚鼠的顏色不一樣，一隻是白身體、黑耳朵，另一隻是黑身體、白耳朵。Evan告訴我們，這些豚鼠剛到他家，他才養了牠們一個禮拜。

Flinh想展示他的雞，當他拿著iPad去院子裡的時候，他的網路就斷訊了。老師建議Flinh可以幫雞拍一張照片，然後給我們看。

Addison給我們看了她的貓，她把iPad放得離那隻貓很近，但是那隻貓並沒有跑開，只是趴在那裡。

Rayden和Yihan讓我們看了他們各自的弟弟，他們抱著弟弟，他們的弟弟都很安靜，很開心地待在哥哥們的懷裡。

Dinorah沒有給我們看東西，只是告訴我們：「我在朋友家弄丟了我的王冠（Tiara），所以不能給大家看了。」

最後，我給大家展示了我拼搭的中國新年主題的樂高，我很喜歡這個樂高，因為拼搭不簡單，我用了好幾天才完成的。

我很喜歡網上展示會，因為大家分享的東西不能放在背包裡，所以就無法帶到學校裡給老師和小朋友們看，但是透過網上展示會，我們能給別人看平時看不到的東西。

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