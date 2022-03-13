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我的手足

伍謹倫（加州，學園雙語學校）

我有一個妹妹，她的名字是伍淇莉。她今年七歲，就讀二年級。妹妹有黑色的頭髮，最喜歡的顏色是紫色。她最喜歡的動物是狗，因為我們家有一隻狗。可憐的妺妹有濕疹，所以她不喜歡洋裝和裙子，只喜歡襯衫和長褲。

我和妹妹有時候是好朋友，但是有時候我們互相討厭、吵架；她有時候很煩人，但有時候又很好。

我有一隻柯基犬，牠已經十四歲了，牠有棕色和白色的毛，可愛且蓬鬆。從我出生以來牠就陪伴著我，從來不跟我吵架，只是一直跟著我，牠就像我的手足。

我還有一個表哥、一個表弟、一個表姊和一個表妹。他們都很好，也很有趣。我和表妹喜歡畫畫，我和表弟喜歡玩視頻遊戲，我和表哥喜歡一起玩豚鼠，我和表姊喜歡跟她的狗玩，我喜歡跟他們一起玩，他們也像是我的手足。

葉宇安（加州，學園雙語學校）

我有一個妹妹，今年七歲。她的最愛是洋芋片。妹妹很可愛也很活潑，她有時也很倔強，生氣的時候，她不會看著任何人，也不說話。

妹妹還是嬰兒時，我會趁媽媽和外婆不注意偷偷打她的頭。我更要求外婆把她送給垃圾車，請他們將她帶去很遠很遠的地方。

自從她開始上學認字，我們每天一起上學。回家的路上，我們分享今天在學校發生的趣事。回到家，我們一起做作業，一起扮家家酒。周末時，我和妹妹會一起泡澡、一起睡覺。

還有，妹妹也很愛漂亮，她最喜歡穿有蕾絲的裙子，當她穿上它，就會不停地照鏡子。

外婆說每天掐一百下鼻子，會有一個好看的小鼻子，她幾乎每天掐鼻子，並且問外婆：「我的鼻子是不是好看多了？」

加州

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