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快樂周末

單愷伶（加州，學園雙語學校）

某一個夜晚，我躺在床上想著明天周末要做的事：早上和黎世傑打網球，下午去參加幼兒園好朋友Edessa的生日派對。

我愈想愈期待，漸漸地，我的眼皮愈來愈重，不知不覺就睡著了。

周末一大早，我沒賴床，揉揉眼睛後馬上就跳起來摺棉被、掛衣服、刷牙和吃早餐，所有的事都火速完成。媽媽笑說：「要是平時你那麼有效率就好了。」

早餐結束後，爸爸開車帶我到網球場，由於教練那天無法上課，世傑的爸爸就變成我們的網球老師。

他不厭其煩地糾正我的姿勢、教我移動、餵球給我打，讓我慢慢感覺擊球位置。雖然我打得滿頭大汗，還是覺得好開心，好有收穫。

下午，我們全家去Edessa家慶生。吃完生日點心後，所有的小朋友一起玩桌遊。Edessa有一隻特別的寵物── 蛇！牠的名字叫「烏龍麵」，因為牠的身體圓圓的，摸起來很滑溜。

我們沒有看到Edessa餵「烏龍麵」吃東西，但是聽說牠每個禮拜要吃一隻老鼠，媽媽聽了好害怕，真是膽小！

歡樂的時光總是好短暫，回家的時間一下就到了，這個周末真快樂！

梁熙祐（加州，學園雙語學校）

我和媽媽有個周末去了海邊。我們跟朋友約好在海邊見面，我們看到她們的時候，我和媽媽都很高興。

我在海邊的時候，看到了一隻海獺，我感到很興奮，因為我從來沒有看過真正的海獺。我和朋友們想要給海獺一個球玩，但是牠不敢過來，讓我有點傷心。

不過後來媽媽說，我們要和動物保持距離，這樣才安全，我想了一下也覺得有道理。

我和朋友還在海灘蒐集了很多小貝殼，小貝殼很漂亮，也可以用來吃東西。

這是一個非常特別的周末，因為我看到了特別的動物，還有和我最好的朋友們一起玩。

雖然在外面玩了一天好累，但這真是一個好玩的周末。

加州

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