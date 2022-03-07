我最慘痛的經驗，發生在我五歲那一年。那天早上天氣特別冷，奶奶叫我穿毛衣，我吵著說不想穿這麼多衣服，但是奶奶還是逼我穿，所以我看起來像一個球一樣圓滾滾的。

到了學校，上完一個早上的課，終於到休息時間了，我跟朋友們一起去操場玩，我馬上就去玩我最喜歡的單槓。因為天氣實在太冷了，所以我故意放手跳下來，跳下來的時候，我的右手放在臉的前面，想著這樣就不會受傷，可是我還是摔下來了。那個瞬間，我感覺手臂很痛，一看發現手臂上都是血，我邊哭邊大喊：「啊啊啊啊啊啊！」哭到眼睛都看不清楚東西，很多同學都跑過來看，老師也馬上過來把我抱到醫務室。

在醫務室裡，護士幫我貼OK繃和冰敷，老師也趕緊打電話給我父母。電話中，爸爸問我還好嗎？但因為我的手太痛，我一句話都沒辦法回答，只是一直哭。爸爸很快地離開公司來接我去醫院，我在醫院一共住了五天、做了兩個手術 ，在右手打了鋼釘還上石膏，經過四個月的治療才把手治好。

我今年十三歲，經過八年，我的手臂上還有兩個明顯疤痕，每次看到這兩個疤，我都會想起這件事。那次受傷不僅留下傷疤，還有一點後遺症，到現在我的右手還是不太能正常地用力，例如打排球的時候，我的右手都還會隱隱作痛。

從此，這件事就在我心裡留下陰影，看到別人跌倒，我的心會跳得很快，我會怕他跟我一樣受傷。

從這件事當中，我學到了很多事情不要硬做，否則可能會有不好的結果。