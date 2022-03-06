地球暖化 是因為人們製造太多的二氧化碳，地球暖化讓北極的冰都融化了，因而導致海平面上升，許多土地都被水淹沒，人們跟動物都沒有地方可以住。不只如此，很多資源也都消失了。

人們製造太多二氧化碳，會引起天氣變化極端，造成天然災害，像是加州 的野火，還有路易斯安那州的颶風，這些都讓許多人受傷或死亡。

有許多方法可以減少資源的濫用、減少製造二氧化碳。像是政府推行電動車 ，還有管制工廠排放二氧化碳，以及一些我們一般大眾可以簡單實行的方法：第一個方法就是穿哥哥姊姊穿過的舊衣服。第二個方法就是用別人用不到的家具，並且回收塑膠瓶、廢紙、紙箱。第三個方法是，培養並保持離開房間隨手關燈的習慣。第四個方法，可以多走路或騎腳踏車，少開車。第五個方法是多種樹，因為樹會吸收二氧化碳。這些方法都可以幫助我們的地球。

不只愛人，還要愛地球；土地平安，人才能平安。保護地球，從我們自己做起。

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

「少肉食，多護生；做環保，愛地球。」這句靜思語讓我感受很深。

有一天，我看到一個影片，影片是有關於一個農夫養豬。農夫每天餵豬吃肉，他很喜愛其中一隻豬。豬慢慢地長大，他要把豬賣給別人，但他不知道別人要殺豬，因此他很後悔，想把豬要回來，可是豬已經被殺掉了。農夫很傷心，他下定決心以後餵豬吃素，他也變成吃素的人。為了促進少吃肉的行動，他成為素食廚師，他想要告訴大家吃素不但可以愛護地球，而且還可以做好身體環保。

看完影片後，我感覺很難過，因為人們吃肉，所以殺生。因此我們要愛惜地球，保護牠們，這樣才能珍惜生命，給予我們的下一代更美好的未來。