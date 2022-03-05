我是李紫瑩，我的性格比較開放，很多人都說我很大方，也有人說我很友善，對每個人很好。我的愛好是跳舞、唱歌、看書，還有演戲。

我從幼兒園的時候開始學跳墨西哥 舞，到了四年級，就開始與夥伴共舞，女孩們會穿長禮服，男孩穿西裝。舞蹈是墨西哥的傳統舞蹈，我很喜歡墨西哥舞，因為我覺得和舞伴一起跳舞很有趣。

我也喜歡唱歌，唱歌很有趣，也可以表達自己的感覺，但是我的演唱技巧不是很好。當我搬到紐約住的時候，我喜歡唱歌，因為西方歌曲，既有趣又歡樂。

我還喜歡看書。小時候，我一點也不喜歡看書，但是到了六年級時，我開始喜歡看書。我喜歡的書是漫畫和小說 ，書中的故事不僅有趣，也讓我學到不少東西。

我的最後一項愛好是演戲，因為我發現演戲可以解決現實中的問題。例如：當沒人在家時，我會想演員的台詞、動作和表情，彷彿朋友就在身邊，讓我不再感到孤獨。

跳墨西哥舞、唱歌、看書和演戲，都是我的愛好。

林延（紐約，鳴遠中文學校）

我叫林延，我是一個性格比較安靜的男孩子。我的愛好是打羽毛球。

我平時喜歡打羽毛球，因為打羽毛球可以鍛鍊身體，一場球打下來，全身都會出汗。打羽球 可以強身健體，對身體非常有益。在周末時候，如果我有空，我會找弟弟一起去打羽毛球。

小時候，我不知道如何打好羽毛球，但是後來，我不斷練習，打得好多了，然後和弟弟一起對打。當我和弟弟一起對打之後，我打羽毛球的技術進步了，很快地，我就可以跟其他人一起打羽球了。

現在，打羽毛球對我來說是一項簡單的運動，它非常有趣。我有時候甚至會在停車場跟我的朋友一起打羽毛球。

每個人有自己的愛好，例如繪畫或音樂，而我最喜歡打羽毛球。