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為什麼要戴口罩？

戴以辰（加州）

新冠疫情到現在已經兩年多了，去年因為打疫苗的關係逐漸好轉，沒想到它的變種── Omicron，來勢洶洶，今年第一個周末後的一天內，美國新冠肺炎染病個案就超過一百萬了。事實證明，戴口罩可以讓這個令人難以置信的數字下降。

病例數量如此快速上升的主因，是美國人在度假或參加聚會時沒戴口罩，他們低估口罩的重要性。新冠病毒是藉講話、咳嗽，或呼吸時的飛沫傳染。口罩可以避免受到新冠病毒感染，減少病毒傳播，還可防止任何其他呼吸道病毒的傳播。

戴口罩的最大好處是保護自己不受病毒感染，口罩可以防止吸入周圍其他人的呼吸道飛沫，因此感染病毒的可能性較小。即使你肉眼看不到這些飛沫，當人們吐氣時它們仍存在。

根據CDC多項研究發現，無症狀的新冠肺炎患者和尚未出現症狀的患者，仍可將病毒傳播給其他人。當然，我們不知道誰感染了新冠病毒、誰沒有。因此，保護自己最有效的方法是無論在戶外或者室內都要戴口罩。這樣，就算和患有新冠肺炎的人交談，也不會吸入他們的呼吸道飛沫。

許多人認為，只要他們接種疫苗就不需戴口罩，因為他們對新冠病毒具有免疫力。然而，這種觀念不見得正確。首先，疫苗完全發揮作用需要時間。其次，我們到現在所擁有的疫苗還沒有被證明有百分之百的保護力。一般來說，疫苗對防止重症和降低住院率非常有效，大部分的人免疫系統較強，所以他們不會感到不適。但是小部分的人免疫系統較差，還可能有後遺症。科學家原本希望疫苗能避免人們得病，而且就算是得了病，也不會傳給別人，事實上，打過疫苗的人得了新冠，還是會傳播。結論是：即使打過疫苗，仍然要戴口罩。

由於防疫時間太久，大家都有些彈性疲乏，連政府都打算和病毒共存。包括加州在內的許多州都計畫解除口罩令，不過全世界還沒有好轉以前，在室內尤其是人多的地方，最好還是戴口罩以降低染疫的風險。

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