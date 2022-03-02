成年人正在討論新冠肺炎 大流行是不是已經到尾聲，珊妮卻不幸「中招」，檢測 陽性，發燒、咳嗽、頭痛，留在家裡隔離和休息。

得知檢測陽性，珊妮很不開心。媽媽忙著為她在陽光房安放一張床，緊挨著落地玻璃門，笑著對她說：「這樣，即使躺著也能看見外面的景色，你還可以每天告訴大家一些新鮮事」。

在媽媽的鼓勵下，珊妮開始隔離的第一天，早晨九點左右，珊妮正懶洋洋躺在陽光下，忽然看見一群紅腹知更鳥，牠們在窗外那棵雲杉上飛來飛去，啄食樹上紫紅色的漿果，足足有二十多隻，珊妮想起一個成語：「百鳥朝鳳」。誰是「鳳」呀？「當然是我吧！」珊妮抿嘴一笑，整天都心情大好，病症也像是減輕了。

第二天，媽媽幫她放了一小把玉米豆在玻璃門外，讓她躺下靜靜地等待，她也不知會發生什麼事。等了一會，什麼也沒發生，就在她有些不耐煩時，像有影子掠過眼角？原來是一對藍鴉落在樹杈上，牠們似乎是發現了玉米豆，伺機下來吃。可是等了一個小時，牠們也不敢飛過來。好吧，珊妮想，我不盯著你們了！珊妮翻身昏睡了，醒來再看，玉米豆都不見了。

第三天等來的小鳥叫不上名字，牠們上半身烏黑，下半身雪白，像熊貓那麼可愛。彼此觀察了一陣，珊妮發現，為躲避珊妮的視線，牠們會從房頂直接空降，以最短距離、最快速度叼起門前的麵包塊就飛走，珊妮看得入迷，媽媽準備的麵包塊在不知不覺中被牠們叼光。

第四天來的是雌雄北美紅鳥。雄鳥名副其實全身通紅，雌鳥則主要是褐色，只在翅膀和尾部有一抹紅色。珊妮期待牠們走近點，可以看清楚雌鳥嘴邊是不是和雄鳥一樣有個框框—— 這是珊妮一直好奇也一直看不清楚的。雌鳥大膽地接近玻璃門，歪著頭，不知道有沒有看見門裡的珊妮？珊妮卻如願以償，看得真真切切，牠嘴邊也有一個框框，只是不如雄鳥明顯。

第五天，珊妮準備了蘋果 ，她高興地看見小松鼠來了。本來小松鼠是珊妮家的常客，自從去年被小鳥攻擊，牠們就不敢再來。比小鳥大很多的松鼠竟然會怕嬌小的鳥媽媽，為保護鳥窩裡的寶寶們，鳥媽媽也是拚了。小松鼠吃光了蘋果肉，留下蘋果皮。你要再來啊，珊妮喃喃地說。

在小動物們的陪伴之下，珊妮很快痊癒，每天發布的小動物照片和觀察日記也得到很多「讚」。