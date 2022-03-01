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我最難忘的一天

郭煒琪（紐約，鳴遠中文學校）

我最難忘的一天，是我十五歲生日的那天。在生日前一天，我與朋友們都很期待那天的到來，因為我們想早早起床，出去玩一整天。

在我十五歲生日當天，我早上九點就起床了，爸爸媽媽和弟弟都祝我生日快樂，我也祝爸爸生日快樂，因為我們的生日是同一天。我把朋友們想要玩的卡片遊戲都裝到書包裡，也去超市買零食帶到公園和電影院吃。我們去了Prince Tea House，一人點了一樣吃的東西，我們點了三份沙拉和一份水果。

我覺得這些食物的樣子很好看，不過味道滿普通的。吃完早餐，我們前往電影院，因為不知道什麼好看，所以就挑了一部恐怖電影。電影播放時，我有點害怕，不過還是硬著頭皮看完了。

看完電影大約兩三點，我們前往下一站 ── Prospect公園。不過我們地鐵下錯站，只好走過去。我覺得那時候很好笑，一大群學生走在一起，嘻嘻哈哈的。我們在公園裡逛了一會兒，最後停在有天鵝和鴨子的湖邊，坐在那兒邊欣賞風景，邊玩我們的卡片遊戲。我們也拍了很多照片，擺了很多姿勢。到了五點多，我們就一起坐車回家。

回到家，爸爸媽媽問我玩得開不開心？我回答玩得很開心。當晚，我們吃了龍蝦晚餐，慶祝爸爸和我的生日。到了十一點半，媽媽把她早上做好的蛋糕拿出來了，我和爸爸一起切蛋糕，分給媽媽和弟弟，然後再替我們自己切了一份。我覺得今天是我玩得最開心的一天。

我十五歲生日的這天，聽起來像是很普通的一天，不過這是我第一次和朋友們出去玩了一整天，我和家人及朋友度過了有意義又有紀念價值的一天。

我想一年只會比一年好，我好期待下次的生日會是怎麼樣？

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