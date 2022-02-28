我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

疫情期間坐飛機

吳若鈞（俄勒岡州，波特蘭慈濟中文學校）

疫情時期搭飛機，是很多人不敢做的事，但是因為我要回台灣上學半年，我得坐飛機往返台灣和美國。

機艙裡空間很小，病毒很容易傳染，所以搭飛機前，必須要有三天以內陰性的新冠病毒檢驗報告，我們也穿了全身的防護衣，防護衣又熱又癢，非常不舒服。上飛機後，我過了幾個小時才睡著，睡到一半又醒來，因為真的太熱了！我發現把防護衣的帽子戴起來之後，冷氣如果沒開，就會變得很熱。所以我們問了空服人員可不可以把冷氣打開，他們說沒問題，就把冷氣打開，開了之後果然就舒服多了。在搭機過程中，我們都沒有吃東西、沒有上廁所，就只有喝幾口自己帶的水，這真是太辛苦了！

經過漫長的十二小時，終於下飛機可以脫掉防護衣了，大家都非常開心。我們到達台灣機場後，坐了防疫計程車從台北到高雄自家隔離。隔離中間要去醫院檢測一次病毒，隔離兩個禮拜後再測一次。兩周都隔離完，還要再自主隔離一個禮拜，不能去公眾場所，也不能搭乘大眾交通工具。

雖然這些事有點麻煩，但不只是為讓自己不要生病，更重要的是不想把病毒帶去台灣。所以疫情時期，除非必要，最好還是不要搭飛機去國外；如果真的要去的話，就要做好保護。

疫情 檢測 防疫

上一則

三城故事（二）

下一則

《老照片說故事》「國術之光」錦旗

延伸閱讀

警用直升機新港灘墜毀 警1死1傷

警用直升機新港灘墜毀 警1死1傷
冬季風暴肆虐英國 民眾改上網看「飛機鬥強風」

冬季風暴肆虐英國 民眾改上網看「飛機鬥強風」
影／「飛機上有蛇」真實版 亞航班機驚見牠在燈罩爬行

影／「飛機上有蛇」真實版 亞航班機驚見牠在燈罩爬行
北卡羅來納州1架小型飛機失事 1人遇難7人失蹤

北卡羅來納州1架小型飛機失事 1人遇難7人失蹤

熱門新聞

聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15

求婚妙招

2022-02-20 02:01

我的貴人

2022-02-22 02:00
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）

71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

2022-02-22 06:00
景福門（東門）夜間燈光。（圖／台北市公園處提供）

東門陰晴（上）

2022-02-22 02:02

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面