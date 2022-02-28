疫情 時期搭飛機，是很多人不敢做的事，但是因為我要回台灣上學半年，我得坐飛機往返台灣和美國。

機艙裡空間很小，病毒很容易傳染，所以搭飛機前，必須要有三天以內陰性的新冠病毒檢驗報告，我們也穿了全身的防護衣，防護衣又熱又癢，非常不舒服。上飛機後，我過了幾個小時才睡著，睡到一半又醒來，因為真的太熱了！我發現把防護衣的帽子戴起來之後，冷氣如果沒開，就會變得很熱。所以我們問了空服人員可不可以把冷氣打開，他們說沒問題，就把冷氣打開，開了之後果然就舒服多了。在搭機過程中，我們都沒有吃東西、沒有上廁所，就只有喝幾口自己帶的水，這真是太辛苦了！

經過漫長的十二小時，終於下飛機可以脫掉防護衣了，大家都非常開心。我們到達台灣機場後，坐了防疫 計程車從台北到高雄自家隔離。隔離中間要去醫院檢測 一次病毒，隔離兩個禮拜後再測一次。兩周都隔離完，還要再自主隔離一個禮拜，不能去公眾場所，也不能搭乘大眾交通工具。

雖然這些事有點麻煩，但不只是為讓自己不要生病，更重要的是不想把病毒帶去台灣。所以疫情時期，除非必要，最好還是不要搭飛機去國外；如果真的要去的話，就要做好保護。