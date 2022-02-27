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歌唱夢

金靜雯（加州，西來中文學校）

哥哥從小就想當歌手，他很愛唱歌給別人聽。他夢想有天能成為一個知名歌手。

有一天，他聽說我們家附近有個歌唱比賽，於是他就去報名。比賽當天，第一次參加比賽的哥哥非常緊張，他不希望被排在最後一個上台，所以他早上六點半就去排隊，等了兩個小時才輪到他表演。哥哥上台唱他最喜歡的歌，每個人都對他拍手，覺得他唱得很好聽。

哥哥下台時，看起來非常高興。他告訴媽媽：「我好愛唱歌！我想參加更多比賽！」過兩天，媽媽收到比賽主辦方寄來的信，原來哥哥贏得比賽了，他得到第一名！哥哥獲得很多禮物，像是花、獎品還有獎金等等。

從那之後，哥哥變得非常有自信，他參加許多不同的比賽，也得很多獎。

哥哥每次上台唱歌的時候，看起來都非常高興。看著哥哥做他最愛的事情，我也希望長大能做自己喜歡的事，開心又自信地生活！

鐘逸晴（加州，西來中文學校）

中中最喜歡唱歌，每星期二到星期五，他都會去上唱歌課。

有一天，他的音樂老師說：「中中，你很有唱歌的天份，我來幫你報名唱歌比賽吧！」中中聽了很開心。音樂老師還說：「如果你唱得很棒，就有機會上電視呢！」

然而，中中的爸爸不喜歡中中那麼熱愛唱歌，因為爸爸怕中中會因為唱歌耽誤了學習。不過音樂老師要中中別擔心，「重要的是跟隨你的熱情」。所以中中持續練習，直到比賽當天，他站上舞台、盡情歌唱。演唱完畢，大家都為中中鼓掌喝采。比賽結果出爐，中中獲得第一名！中中走出比賽場地看到爸爸，先跟爸爸說了對不起，沒想到爸爸竟對中中說：「我以你為榮」，還遞給中中一束花。

中中的爸爸最後還是支持了孩子的夢想，我真為他高興！

加州

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