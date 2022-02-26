前陣子我的朋友Addy邀請我一起去密西根女生籃球賽，我好興奮！

Addy說，前一千名到場的人可以得到一個小裝飾，我很想要一個，所以我們提早了二十分鐘到那裡，然後飛快地跑到籃球場上，當時只剩下四個小裝飾，我跟Addy都拿到了！小裝飾好特別，是一塊木頭雕刻成密西根州 的形狀。

球賽開始前， Addy的爸爸買了些爆米花給我們吃，我覺得我好有福氣。球賽一開始密西根隊很厲害，他們得了十七分。可是到第二、第三節的時候，明尼蘇達的四號球員投進了十分，他們慢慢追上，已經到十八分了，密西根卻停留在十七分。

還好，還有第四節，誰會贏還不知道呢！明尼蘇達首先拿到了一分，比賽倒數五秒的時候，一個密西根隊的選手投進了三分球！密西根贏了！我好高興，我想我會永遠記得這場精采的比賽。

蔡凱宇（密西根州）

還記得我參加的那一場籃球賽，我很興奮也很緊張，因為疫情 的關係，我好久沒有參加比賽了。到了球場，我開始練習投球，教練要我們先跑步暖身，避免在比賽中受傷。

過了一會兒，另外一個隊來了，他們又高又壯，看起來像大人。雖然他們看起來很厲害，但我並不擔心，因為我們隊也很強。我們雖然較其他球員嬌小，但我們可以跑得非常快，跑得快讓我們更容易抄截對方的球。

球賽開始，對手把我的球抄走了，教練說是我太緊張了。聽了教練的話，我不再慌亂，慢慢地帶球上場，然後加速、投籃，進了！我快樂地與隊友擊掌。教練要我執行一些特別的戰術，其中我最喜歡的戰術叫做「密西根」，當我在場上大喊「密西根」，然後傳球給我的隊友，他投進了！

球賽很精采，因為我們的比數很拉鋸，打完第三節，我已經累壞了，教練把我換下場，稱讚我打得很好。

最後一分鐘，我再度上場時我們落後兩分，球權在對方手上，我們必須阻止他們得分，就在他們要投球前，我把球截走，當時球賽只剩下三十秒，我趕緊出手，投進了，而且是三分！我們在最後一秒的時候贏了！