很久以前，傳說天空中只有太陽，看不到月亮，也沒有星星。每天當太陽一落山，田野就變成無邊無際的黑海。因為夜裡什麼東西也看不見，所以人類根本無法在夜間出行，也沒有誰見過夜色下的世界。

一天傍晚，有個女孩從家裡偷偷跑出來，因為她想看看從來沒見過的黑夜。她長得有點瘦小，但頭髮又黑又亮，在白天太陽的照射下閃著白白的光。

她順著村邊的小道，跑進了附近的森林。在那裡，她捕到隻螢火蟲，然後就用牠來照亮腳下的路。女孩慢慢地走著，一邊用眼睛搜尋夜空中的秘密，一邊小心翼翼地托著螢火蟲，生怕牠飛出自己的手心。

這時，「嘩啦啦……嘩啦啦……」的聲音傳入了她的耳朵，她知道自己走到了白天常來的湖邊了。走近湖水，女孩嚇了一跳，因為她見到和白天完全不一樣的景色，湖面竟泛著橘光。她定睛一看，原來是無數隻螢火蟲在湖上飛來飛去，照亮了黑黑的湖水。

女孩蹲下來，看著手心的螢火蟲，明白了這是一隻引路的螢火蟲，是牠把自己帶到了這個湖邊。於是，女孩揚起小手，對螢火蟲說：「謝謝你，回到你的朋友身邊吧。」那螢火蟲好像聽懂了女孩的話，朝著湖面飛去。

突然，湖水改變顏色，由橘黃變成雪白，橘黃色的螢火蟲也漸漸變白了。

「這是怎麼回事？」那隻飛向湖面的螢火蟲此時又飛回女孩的面前，牠說：「小姑娘，其實我們是星星，我是北斗指路星。這個世界上只有『陽』，沒有『陰』去平衡它，這讓晚上的世界失去了美麗的顏色。今天我把妳領到這裡，就是想讓你成為我們世界的「陰」，妳願意嗎？」

小姑娘聽了螢火蟲的話，她有些猶豫，心想：如果答應螢火蟲的請求，就得離開親人和家鄉；但若拒絕，全世界的人仍將無法看到這美麗的夜色。於是女孩答應了。緊接著，那千萬隻螢火開始圍繞她飛行，她覺得自己愈來愈輕，腳也慢慢飄離地面，她和螢火蟲一同飛向夜空。

那晚人們看到夜空發亮，都以為在做夢，他們不知道村裡的小女孩變成了月亮。