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挑戰密室逃脫

戴以安（加州）

「這裡有個鎖，四位數的！」我一聽見妹妹的尖叫聲音，就馬上跑過去研究。這是我和妹妹最喜歡的「密室逃脫」遊戲。

我們每次看密室和偵探方面的綜藝節目時都非常緊張，例如最近播出第三季的「密室大逃脫」。後來回台灣探親時，和家人玩了兩個不同的密室，在美國又玩了兩個密室，這些遊戲既好玩又刺激。

雖然在電視裡經常看到明星搜索整棟大樓、連續玩好幾個小時的密室遊戲，但是我們一般只能約到一個小時的密室，時間不長，卻也相當令人興奮。

玩密室逃脫的人通常被限定在一個幾乎完全封閉的環境裡，需要發現和利用身邊的物品、工具與線索來解謎脫逃。正因如此，這類遊戲通常也被認為是屬於解謎冒險類遊戲。有些密室只有一個房間，全部的線索和題目都在那個房間裡，也有一些密室有好幾個房間，要開很多扇門才能逃出去。

有的密室需要很多互動，除了要成功地完成電動遊戲以外，還要挑戰真人大小的棋盤遊戲。我們玩的其中一個需要大家通力合作，每個人都要同時按按鈕才能解鎖。這種密室首先要弄清楚遊戲規則或任務，同時要有合作精神才能成功脫逃。

大部分密室都需解開謎題和打開密碼鎖，要利用房間裡的線索解開盒子上的密碼鎖，打開盒子以後就會得到更多線索來解下一個鎖。我們還玩過一個密室，要在一片漆黑中解題，只有一支小蠟燭當光源，恐怖又刺激。

密室逃脫除了好玩以外還能學到很多，例如：挑戰你的推理和思考能力，還要在限定的時間裡解題。我也學到了要從不同角度看一個題目才能成功解鎖。這個遊戲讓我聯想到在現實生活中，也應該要從多方面觀察人事物。如果你還沒有玩過密室逃脫，快去玩吧！

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