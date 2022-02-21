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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

為善最樂

廖翊森 （俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

一個星期日早上，小雲和她的家人一邊吃早餐，一邊看電視上的新聞報導。突然，電視開始播放最近許多地方遭遇颶風的侵襲。這些颶風造成許多居民需要到別的城市尋求庇護。新聞報導播放的颶風災難景象，令人看了怵目驚心。狂風暴雨導致嚴重水災，連兩層樓高的民宅都被水淹沒了。許多勇敢的義工紛紛前往當地救災。小雲看到報導之後，覺得這些義工非常勇敢，因此決定要跟他們一樣幫助災區居民。

小雲也從電視上看到，很多民眾開始捐錢，想要幫助因為風災而無家可歸的可憐災民。有一個前往捐錢的小朋友，看起來比小雲還小一兩歲，小雲下定決心也要把自己的存款捐出來做愛心。她問媽媽爸爸說：「我可以把我的錢捐給那些人嗎？」媽媽回答說：「當然可以！我們也想捐一些錢。」小雲高興地說：「謝謝媽媽！」然後立刻跑到房間，把她的小貓存錢筒拿出來。

那天中午，小雲迫不及待地等著媽媽帶她去捐錢，不斷地催促媽媽快一點。一到達目的地，雖然下著雨，小雲飛快跳下車，很快跑去排隊捐錢。輪到小雲和媽媽捐錢的時候，小雲把她的存錢筒裡面的錢通通都倒進捐錢桶裡，媽媽也捐幾百元美金。

回家的路上，小雲快樂地想著她捐的錢可以幫到好多人，心裡充滿喜樂，整個開車回家的路上，她都一邊輕輕地哼著歌，一邊緊緊抱著存錢筒。存錢筒雖然已經變得空空的，但她的內心卻充滿了喜悅。

颶風 暴雨 風暴

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