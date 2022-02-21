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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

天空開心地笑了

淑文（加拿大）

太陽公公趕走了烏雲

笑呵呵地邀來魔術師

用彩筆畫出一道七彩的拱橋

太陽公公緋紅的笑靨

暖洋洋的

天空擦乾了眼淚

開心地笑了

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大釦子（七）

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《老物件情懷》婆婆的鑽戒

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「Drowning in Love（在愛情中溺水）」是全球首件由虛擬藝術家完成的NFT作品。圖為示意圖，作品將是影片格式。圖／富藝斯提供

全球首件 虛擬藝術家創作NFT「在愛情中溺水」

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