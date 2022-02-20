我的媽媽叫羅倩兮，她十二歲的時候，跟著外公外婆來了美國。

外婆的媽媽出生在一九二三年，受過很好的教育。在那時候，很少有女生可以上大學。她不但上大學，畢業以後，還做一個英文老師。我的外婆以前也是一個化學老師。外公從復旦大學畢業，他是大學教授。媽媽的外公在很年輕的時候就來美國讀書，但我從來沒見過他，因為他在一九九三年就過世了。

爸爸出生在加州 ，爺爺奶奶也來自中國。爸爸沒有中文名字，因為他出生在美國。爺爺和他的父母來美國買了移民 紙，因為移民紙上是姓Hing，可是他們真正的姓是Law，於是他們就把兩個姓合在一起，變成我們現在的姓氏「Law-Hing」。

奶奶從香港來，她八歲到了美國的時候去了一個農場，父母在一個血汗工廠做工。他們賺到足夠的錢後，搬到舊金山的唐人街。

因為我們家庭長輩的努力，今天我們才能有舒服的生活、快樂的家庭。我的心中非常感恩，我愛我的家人！

馮明晶（加州，學園雙語學校）

我的血統是一半台灣人、十六分之一印尼 人，以及六十四分之一北歐海盜。

我的阿公以前是一個農夫，他是六個兄弟姊妹中最小的一個。有一天他跟他的哥哥去河邊，他快要沉下去的時候，哥哥救了他，但是哥哥卻淹死了。從那之後，阿公再也沒有去游泳了。

阿公和阿嬤在台灣結婚，然後生下舅舅跟媽媽。舅舅和媽媽跟著阿公阿嬤搬到美國，希望能進好的學校，有更好生活。

爺爺出生在美國，後來搬到印尼，又再搬回美國紐約，並遇見奶奶，結婚以後生下爸爸和叔叔。爸爸後來搬到加州。我五歲時，奶奶不幸過世了。

我的表妹住德國，我也有一些家人住在台灣。我們大部分的家人都住在美國，我覺得我有一個快樂的家庭，我很幸福！