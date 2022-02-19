我們應該感謝社會認真實踐的環保活動，因為有環保，可以幫助我們保持健康。

比如，我們做環保就能少砍樹，才可以有新鮮的空氣；有新鮮的空氣對我們很重要，因為我們的肺很脆弱，如果一直吸入煙霧，我們會病得很重。

做環保也會為我們提供乾淨的食物和水。食物和水，讓我們有能量、維持生命，沒有它們，我們會又餓又渴，幸運的是我們擁有它們，所以我們很快樂、很健康。

很感謝我們的社會，推行完善的環保觀念和實踐，它像是人類的父母，給我們健康，讓我們的生活安全而快樂。和大多數的孩子一樣，我們認為擁有這些幸福是理所當然的，但其實這些幸福也是需要我們共同付出努力。

心動不如馬上行動，我們得把對大地該有的珍惜與愛找回來。

張詠心（加州 ，聖瑪利諾 中文學校）

地球是一個美麗的星球，也是我們唯一的家。但是，天空變灰了，水變髒了，樹木枯了，到底發生了什麼事？

原來，人類不在乎地球的健康，視工業化比環境重要，慢慢地，地球暖化了，進而造成北極的冰山融化，讓北極熊失去了家，也造成各種天然災害。每年加州都會發生大火，世界各地有水災、暴風、海嘯、地震，很多人失去了家園和生命。

知道了不保護地球的結果，我們應該多照顧它。每個人都可以在生活中保護地球：在家裡，我們可以節約用水，利用省水馬桶和蓮蓬頭。由於加州常常乾旱，我們可以種耐旱的植物。還可以用比較省電的電器用品。現在很多科學家發明用太陽能的設備、電動車 等等，這些都是為了環保。

當我們關心和照顧地球後，我們就能夠有平安的生活。愛惜地球是每個人的責任，大家一起努力，就能擁有青山綠水、藍天白雲，快快樂樂地享受生活在這個寶貴地球上的時刻。