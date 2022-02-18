理論上，在一個完美的社會裡，人生的起點是完全平等的。

雖然這些人與人之間的差異非常微小，然而正是這些本以為微不足道的區別，改變了人們的生活道路。這些不同就是一個人的特質。

我認為，在人的生活當中，最重要的特質就是「誠實」。「言必誠信，行必忠正」， 這是中國著名哲學家孔子曾經說過的一句話。這句話告訴我們，說出來的話一定是真誠可信，做出來的事一定是厚道正當。

這不只是對外人如此，同樣，跟自己誠實也是關鍵的事情。

我們都應該意識到自己的能力，並且通過思考後設計明確的目標。

第二個重要的特質就是善良。一個心地善良的人不但會對自然世界態度美好，也會讓他們身邊的人感覺到平安。

無論是對小孩還是老人，對富有的人還是對貧窮的人，善良人獻出的愛和溫暖，如同和煦的陽光，會讓其他人感受溫暖。

最後一個人應該有的特質就是努力。不管走的路有多長多陡，我們要擁有一直往前衝，不放棄的精神。

無論碰到多大的挑戰，都要站得直直的，就像一棵又大又壯的大樹，無論風吹得有多猛烈、多瘋狂，也不會被吹倒。

在生活中，一個努力的人，會心存夢想、理想，並努力去爭取，永不放棄。

在我心中，這三種特質是最重要的，我也會盡力去擁有這三個特質。

雖然這些不會給我們直接帶來物質上的回報，可是有了這些特質，就可以讓一個寒冷的世界變得溫暖。