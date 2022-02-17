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瑞士和倫敦之旅

戴以辰（加州）

我們已經有兩年沒有出國旅遊，今年終於去了瑞士和倫敦。姊姊要上課，所以只有我和媽媽同行。我們去瑞士玩了兩天，接下來在倫敦停留了一個禮拜。

我們第一天在蘇黎世旅館附近逛一個下午，買很多瑞士名產── 巧克力，要送給親朋好友。第二天導遊帶我們去旁邊的蘇黎世大學參觀，導遊學過攝影，所以帶我們去許多蘇黎世的風景區拍很多照片。後來去了瑞士蓮巧克力工廠，又買些巧克力，之後從利馬特河（Limmat）的東邊開到西邊，再開到城堡遊覽。

遊完蘇黎世以後，我們就飛到倫敦。下榻位在攝政街（Regent Street）上的飯店，這裡是來倫敦自由行的時候必買必逛的購物大街。媽媽也幫我在當地找了一個非常舒適而且可以練大提琴的地方，所以我每天早上都會在那裡練琴。下午時，我們看家喻戶曉的「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）歌舞劇，這是我第一次看現場歌舞劇，感受和在網路上看的完全不一樣，讓我更加敬佩那些表演者。

隔天下午，我們去逛牛津街（Oxford Street）和柯芬園（Covent Garden），幫家人和朋友買了很多衣服和伴手禮。柯芬園有街頭藝人表演，我最喜歡看的是啞劇；我們還吃了一種特別的義大利冰淇淋，Gelato，開開心心地度過了一個下午。

大英博物館（British museum）是世界最大、最有名的博物館，裡面有很多國家的分館，像中國館、美國館等等，我最感興趣的是埃及的木乃伊。走回旅館的路上，我們吃了英國最有名的炸魚薯條，沿路看到很多房子，最特別的是這些百年老屋房子前面的牆上有牌子，上面寫的是曾經住過的名人記錄。

旅程結束前，我們去泰晤士河旁邊坐倫敦眼，這是歐洲最大的摩天輪！從摩天輪上，可以看到古色古香的西敏寺，是英國國會所在地。

這趟歐洲旅遊豐富又好玩，希望在未來的日子裡，我還能探索更多國家！

博物館 旅館 英國

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