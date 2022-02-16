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兩隻螳螂

錢欣葆 （中國）

綠色螳螂在樹枝上一邊尋找食物，一邊連聲嘆息。黃褐色螳螂見了，走過去說：「你一直在唉聲嘆氣，有什麼不順心的事情嗎？」

綠色螳螂說：「肚子早就餓得咕咕叫了，如今的蟬愈來愈警覺，剛接近，他就飛走了。更加煩惱的是我捕蟬的時候，黃雀一直在後面盯。我時時擔心黃雀會對我發起突然襲擊，還能夠全力以赴去捕蟬嗎？沒法捕捉到食物，你說我能夠高興得起來嗎？」

黃褐色螳螂說：「我的情況和你講的一樣，我捕蟬的時候黃雀也老是在後面盯著，嚇得我心怦怦直跳。我的肚子也早就餓了啊！」

綠色螳螂想想，說：「我們合作，就可以解決既要顧前又要顧後的問題。我在前面集中精力捕蟬，你在我後面觀察是否有黃雀跟著。我捕捉到蟬後就和你一起食用，你看如何？」

綠色螳螂見黃褐色螳螂同意了自己的意見，就悄悄向一隻正在不停鳴叫的蟬走過去。黃褐色螳螂的尾巴對著綠色螳螂的尾巴，一邊觀察周圍是否有黃雀，一邊慢慢向後退。

綠色螳螂沒有後顧之憂，很順利地將蟬捕獲。兩隻螳螂十分高興，一起津津有味地分享美食。躲在樹葉後邊暗中觀察的黃雀見時機已到，飛過去把兩隻螳螂抓住。

烏鴉見黃雀正要吃掉螳螂，飛過去把黃雀趕跑了。烏鴉對兩隻驚魂未定的螳螂說：「剛才我全都看到了。你們團結合作捕蟬是很聰明的舉動，但是你們在食用勝利果實時為何沒注意觀察敵情呢？」

綠色螳螂說：「我們團結合作捕蟬成功後，欣喜若狂，光顧了吃，沒有再防備黃雀，險些樂極生悲。謝謝你救了我們。」

黃褐色螳螂疑惑地說：「我只聽說『螳螂捕蟬黃雀在後』，從來沒有聽說過『螳螂食蟬黃雀在後』呀！」

烏鴉說：「黃雀可不管你是否聽說過『螳螂食蟬黃雀在後』，你們放鬆警惕的時候，就是他下手的機會，任何時候都不能放鬆要警惕啊！」

生存，不僅要瞻前，而且要顧後，勝利後尤其不能大意。

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