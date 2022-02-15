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慶元宵

鄭丞勛（伊利諾州）

元宵節是中國傳統節日，在農曆正月十五，人們當天會提燈籠、賞花燈和吃元宵。我們家常常藉由布置、猜燈謎和吃湯圓來慶祝元宵節。

雖然我們不住台灣，但我們家也有過元宵節的傳統。每年元宵節前，媽媽總會布置家裡，在天花板上懸掛很多紙燈籠，這些紙燈籠都是我、哥哥還有媽媽一起做的。媽媽也會把家中的一面牆布置成廟宇的樣子，掛上紙燈籠、貼上燈謎。這面模擬廟宇的牆，很有畫龍點睛的效果，我和哥哥都很喜歡。

雖然我們無法體驗放天燈的樂趣，但元宵節這天，我們家會有「點燈」儀式。我們會把掛在天花板上的紙燈籠都放入電子蠟燭或螢光棒，滿屋的燈籠海，讓我們在家也能賞花燈。

此外，我們會一起包湯圓，每年我們都包巧克力和花生口味的湯圓，也會搭配不同顏色的糯米皮，所以我們家的湯圓是五顏六色的，讓人看了就食指大動。去年元宵節，是媽媽第一次教我和哥哥包鹹湯圓。包鹹湯圓比包甜湯圓困難，因為肉餡濕濕黏黏的很難包，所以我們包得不是很好。雖然我們的鹹湯圓賣相不好看，但是搭配媽媽煮的菜湯，吃起來也很美味。    

每年元宵節，我們還會猜燈謎。我們猜過俚語、字謎、台灣地名和初一、十五的禁忌與習俗。猜燈謎時，有時候我會自己想答案，有時候我會和哥哥一起討論。猜對燈謎會有獎金，我常常和哥哥比賽誰賺的錢多。說到這裡，你們也來試試猜燈謎吧！請問「雙火雙水」在哪裡？猜台灣一個地名。你們答對了嗎？答案是「淡水」。

在元宵節這天，我們不但可以吃湯圓、賞花燈，還可以猜燈謎，除了帶給我許多歡樂，還因為媽媽的用心安排，教會我許多元宵節知識。因此，每年我都會期待元宵節的到來！

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