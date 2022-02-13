我在中文學校學到了許多成語，比如：杯弓蛇影、自相矛盾、井底之蛙等等。這些成語很有趣也很有道理。

我最喜歡的成語是「杯弓蛇影」，這個成語的意思是：為了不真實的事而心中驚疑不安。我喜歡這個成語，因為這個成語的故事很有趣。

「杯弓蛇影」的故事是講述一個人請朋友到家喝酒，他的朋友以為杯子裡有蛇，喝了那杯酒回家後，仍一直想著那杯酒有蛇，因為害怕就生病了。後來主人聽說那位朋友生病了，他就去打聽朋友生病的原因。主人去喝酒的地方察看，看到一把弓在牆上掛著，才知道杯裡的是弓的影子，不是蛇。那位朋友得知後就放心了，病也好了。

透過「杯弓蛇影」這個成語故事，我明白在生活中不要看錯東西，因為結果不是很好。

陳玲（紐約，鳴遠中文學校）

在中文學校，老師教了我們很多成語，例如：杯弓蛇影、自相矛盾和守株待兔，我們也從故事中了解每個成語的道理，這些成語的故事和道理很有趣，所以我喜歡成語。

我最喜歡的成語是「守株待兔」，這個成語故事是說：一個農夫在田裡幹活，看見一隻兔子匆匆跑過，撞死在樹上，他便高興地把兔子帶回家。這個農夫從此以後就天天守在樹旁，等著再撿死兔子。可是很多天過去了，不但沒有兔子撞在樹上，他的田裡已長滿野草。

農夫把一次的偶然當成了經常發生的事，生活中也有很多人想守株待兔。

比如，一個學生在考試前沒有複習，考試卻得到滿分，他就會想不勞而獲；下一次考試時，他不及格了，被媽媽臭罵一頓。所以若想要成功，就應該付出，別想不勞而獲。

「守株待兔」這個成語讓我明白，想過上幸福生活是靠努力，而不是靠偶然的幸運。