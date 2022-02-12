在中文學校的日子，是我一次激動人心的經歷。我結識了很多志同道合的朋友，也感受到中華文化的美。對我來說，在紐約華僑學校的學習生活不僅讓我掌握了漢字的讀與寫，還讓我明白做人的道理、習得生活的技巧。我相信在僑校學習的這段日子會改變我的人生。

從幼兒園開始，我就一直在中文學校學中文，七年之中，我在星期六和星期天的課程中都上過課，並認識了很多老師。他們年齡不一，性別不同，教學方法各有所長，但是他們每個人都教給我一些重要知識。

中文學校見證了我的成長，我也目睹僑校日復一日地改變。從教科書的更新換代，到學校建築的改變；從投影儀的裝備，到嶄新桌椅的更換。學校變得愈來愈好，始終沒有忘記一切為了學生的宗旨。多年來，我在這裡學到了很多東西。

我與這所學校有深深的緣分，我不會忘記我的中文學校，更不會忘記對我有著深厚師恩的老師們。

陳淩（紐約華僑學校）

七年前，父母希望我能更了解中國文化，送我到紐約華僑學校學中文。當我剛開始上中文課時，我沒有很感興趣，只覺得是多學一門功課，卻這樣一待七年。

回頭來看，我感覺自己非常幸運。在這些日子裡，我學會了寫漢字、造句、寫短文和閱讀，可以用中文與家人、朋友說話。學校不僅教我學中文，還教我做人的道理，我懂得要孝順父母長輩，要和氣待人，要謙虛好學，要刻苦耐勞。我開始了解學好中文非常重要。

七年的中文學習對我的未來將會有很大幫助。我能取得今天的好成績都是老師們辛勤工作的結果，他們友善耐心，他們教給我的一切，我深表感謝。

我的中文學校不但教我中文知識，還教育 我做人的道理——「大道之行也，天下為公」的儒家思想是我們的道統；誠懇待人，腳踏實地是我們的核心。

我會將僑校對我的教育貫徹到底、身體力行，將這把文化之星火傳遞下去。