我是一位七年級的學生。從上中文學校以來，我每年都會用中文寫新年的願望。今年，我有三個新年願望。

第一個是做事快。每天早上起來的時候，記憶力最好，我要抓緊時間讀書，學中文或拉丁文；此外，我也想要吃飯吃得快，為自己多爭取一點時間。

說到爭取時間，我也希望自己可以善用時間寫作業。在學校等爸爸來接我的時候，我可以在圖書館 裡做一點功課。並且，我打算放學一回家就做功課，因為我很容易分心，都要爸爸或媽媽提醒我專心。有效率地做完功課以後，我就有時間做我喜歡的事情了。

我的第二個願望是考試得高分。學校的數學課不是很難，所以我只要仔細做功課就可以得九十五分。但是在拉丁文課得九十五分以上會比較難，因為我必須在兩個星期內學二十八個單詞。我每天要學兩個新單詞，並且複習學過的單詞。另外，我還要多讀拉丁文的書。通過這些方式，我希望在拉丁文考試中取得更好的成績。我還想多學習編程，每兩天做一個編碼功課，爭取通過USACO考試。

我的第三個願望是今年再長高十公分。要達到這個願望，我就要晚上九點半之前睡覺，早上七點鐘起來。除了早睡早起，我還要增加運動，每天除了去舞蹈教室練習，還要在家自己練半個小時。在飲食方面，我要吃健康的食物，像青菜、番茄、胡蘿蔔和青花椰等，也要多喝牛奶 ，這些都會幫助我長身體。

以上是我今年的新年願望，希望我明年再寫新年願望的時候，這些願望都已經實現了。