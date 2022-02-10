「以小見大」的意思是，只看一小部分，就能理解整件事。這意味著你可以通過一個小細節來判斷事物的含義，我覺得這也意味著一件小事能引起很大的反應。

大多數人不看小細節，只關注大局。當你不注意最小的部分時，就可能會犯錯並面臨挑戰；相反的，當你學會仔細觀察，不但可以輕鬆理解事物的含義，還可以取得優勢和好處。例如，有時人們會發表粗魯的評論，對他人說一些刻薄的話，他們當下沒有考慮太多，過一會兒可能就忘了。但這些評論真的會傷害到一個人的自尊和自信，讓人開始忽視自己的優點並批評自己。

記得有一次，我讀了一篇關於一個小孩被欺負後死亡的文章，讓我了解到一件小事可能引起大問題。比如，吹毛求疵有時候真的很「毒」。你開始過度思考，並將自己與完美的人做比較，這使你放大了自己的缺點，並產生消極的想法。我也經常在網路上看到人們將自己與富人比較的視頻和圖片，多數人只看富人的生活多麼美好和奢侈，羨慕他們的生活方式，卻忽略了其陰暗、不美好的一面，然後不切實際地去模仿消費，最後害了自己和家人。

可是，當你開始意識到如此小的事情會導致如此大的問題時，你對每一天的看法就會開始改變。典故《孟母三遷》中的孟母，就是知道學習環境對培養人才的重要性，所以才帶著孟子遷移到學堂附近居住，最後把聰明調皮的小孟子管教成儒家學說的創始人。

學會觀察環境和所處的情況，對人非常有益。例如，現在污染已經是一個大問題。一開始人們並不認為亂扔垃圾是什麼大問題，但是，只要好好想想被扔到海洋、海灘和室外的垃圾總量，那對環境的傷害是讓人目瞪口呆的。我們可能不覺得在海洋中扔水瓶有多糟糕，但垃圾會成倍增加，當我們意識到所有垃圾都會危害海洋生物、空氣時，對環境的污染和傷害已經造成了。

今天，世界瞬息萬變，我相信如果有愈來愈多人能從小事中看到大問題，從而提醒自己防範於未然，那麼未來的世界就會更美好。