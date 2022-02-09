我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

小雪花的旅行

淑文 （加拿大）

遙遠的北極，是雪花家族的故鄉。在終年一片冰天雪地中，一道又一道的冰川上，住著成千上萬的雪花家族，有爺爺、奶奶、爸爸、媽媽，還有一群頑皮的孩子們。這群小雪花們各個都是快樂的孩子，喜歡大夥兒一起滑冰、飛翔、跳舞，跟北極熊玩躲貓貓，和小海豹比游泳，跟馴鹿挑戰賽跑……。

每年的冬天，是大夥兒南下旅行的時候。從參天的崇山峻嶺，到廣袤的草原。一路上，風塵僕僕，與南飛的雁群為伴，與呼嘯的北風同行。他們從茂密的枝葉間穿梭而過，伴隨著漫天飛舞的葉子。大夥兒從高高的天上，俯瞰腳下的森林，忙碌採集果子的松鼠，在樹林間上竄下跳。小溪邊站著一隻大黑熊，看準了躍起的鮭魚，一掌抓住，吃得飽飽的。山谷中穿梭著各種動物們的身影，大家都在忙著準備過冬。

這是一趟快樂的旅程，越過高山，跨過大海，一路伴隨著北風說說笑笑，空中不時傳來小雪花們的歡笑聲。大夥兒一路南下，來到了一處公園，旁邊是櫛比鱗次的一排屋宇。山形的屋頂鋪著紅的、黃的、黑的、灰的、綠的……屋瓦，五彩繽紛，像是個遊樂園裡的溜滑梯。小雪花們相互吆喝著來到了屋瘠頂端，大夥兒像滾雪球似的依偎在一起，愈聚愈大，愈大愈沉。當巨大的雪球滑到屋簷邊緣時，縱身一躍，墜地時，瞬間炸裂開來。四散的雪花，像飛羽，像綿絮，漫天飛舞。飄飄然的歡暢感，讓小雪花們的心中激盪不已。  

小雪花們在風中飄著、舞著、轉著，找尋各自最喜愛的角落。

終於，北風帶走了最後的一片落葉。光禿禿的枝椏上飄來一朵朵歡欣雀躍的小雪花，從這頭躍向那頭。不久，崢嶸的枝椏上綻放出一朵又一朵美麗的小白花。

淒冷的寒風中，只見緊閉的門窗，空蕩蕩的街道，大地一片靜寂。頑皮的雪花小精靈輕輕地踏上草坪，一邊散步，一邊和小草說著旅程的見聞。夜悄悄走近，空無一人的公園裡，小雪花和小草的笑聲，輕輕的，柔柔的，誰也沒驚動。夜深了，萬籟俱寂，只有月姑娘還陪伴著他們。不久，小雪花們都玩累了，大夥兒給小草披上一床厚厚的白棉被，大家閉上了惺忪的睡眼進夢鄉，夢裡滿滿的歡樂。

樂園 游泳 冰川

上一則

海鮮蒸鍋健康美味

下一則

汴河遇險（上）

延伸閱讀

猛烈暴風雪襲擊美東 至少1400航班取消、5.3萬戶停電

猛烈暴風雪襲擊美東 至少1400航班取消、5.3萬戶停電
布魯克林8大道華社 暴雪天街道人煙稀少

布魯克林8大道華社 暴雪天街道人煙稀少
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
周末好去處／布碌崙滑冰場學滑冰 不必人擠人

周末好去處／布碌崙滑冰場學滑冰 不必人擠人

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪