遙遠的北極，是雪花家族的故鄉。在終年一片冰天雪地中，一道又一道的冰川 上，住著成千上萬的雪花家族，有爺爺、奶奶、爸爸、媽媽，還有一群頑皮的孩子們。這群小雪花們各個都是快樂的孩子，喜歡大夥兒一起滑冰、飛翔、跳舞，跟北極熊玩躲貓貓，和小海豹比游泳 ，跟馴鹿挑戰賽跑……。

每年的冬天，是大夥兒南下旅行的時候。從參天的崇山峻嶺，到廣袤的草原。一路上，風塵僕僕，與南飛的雁群為伴，與呼嘯的北風同行。他們從茂密的枝葉間穿梭而過，伴隨著漫天飛舞的葉子。大夥兒從高高的天上，俯瞰腳下的森林，忙碌採集果子的松鼠，在樹林間上竄下跳。小溪邊站著一隻大黑熊，看準了躍起的鮭魚，一掌抓住，吃得飽飽的。山谷中穿梭著各種動物們的身影，大家都在忙著準備過冬。

這是一趟快樂的旅程，越過高山，跨過大海，一路伴隨著北風說說笑笑，空中不時傳來小雪花們的歡笑聲。大夥兒一路南下，來到了一處公園，旁邊是櫛比鱗次的一排屋宇。山形的屋頂鋪著紅的、黃的、黑的、灰的、綠的……屋瓦，五彩繽紛，像是個遊樂園 裡的溜滑梯。小雪花們相互吆喝著來到了屋瘠頂端，大夥兒像滾雪球似的依偎在一起，愈聚愈大，愈大愈沉。當巨大的雪球滑到屋簷邊緣時，縱身一躍，墜地時，瞬間炸裂開來。四散的雪花，像飛羽，像綿絮，漫天飛舞。飄飄然的歡暢感，讓小雪花們的心中激盪不已。

小雪花們在風中飄著、舞著、轉著，找尋各自最喜愛的角落。

終於，北風帶走了最後的一片落葉。光禿禿的枝椏上飄來一朵朵歡欣雀躍的小雪花，從這頭躍向那頭。不久，崢嶸的枝椏上綻放出一朵又一朵美麗的小白花。

淒冷的寒風中，只見緊閉的門窗，空蕩蕩的街道，大地一片靜寂。頑皮的雪花小精靈輕輕地踏上草坪，一邊散步，一邊和小草說著旅程的見聞。夜悄悄走近，空無一人的公園裡，小雪花和小草的笑聲，輕輕的，柔柔的，誰也沒驚動。夜深了，萬籟俱寂，只有月姑娘還陪伴著他們。不久，小雪花們都玩累了，大夥兒給小草披上一床厚厚的白棉被，大家閉上了惺忪的睡眼進夢鄉，夢裡滿滿的歡樂。