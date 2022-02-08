我的弟弟叫多多，他非常淘氣，總是搗亂。他有幾句很喜歡說的話，媽媽告訴我這叫「口頭禪」。

多多很喜歡說：「還有我呀！」有時候他說的意思我們能聽懂，但有時候我們真的聽不懂。比如，我告訴爸爸我要吃兩種口味的冰淇淋，多多就說：「還有我呀！」記得還有一次，我們在車上，我和媽媽看著窗外的景色說：「景色好美！」多多也說：「還有我呀！」

多多也喜歡說：「誰會贏？」他看《鋼鐵人》的時候，會不停地問爸爸：「誰會贏？」讀恐龍 書的時候，多多也不停地問我們：「誰會贏？」還有一次，他和爸爸一起看籃球賽，多多也總是問：「誰會贏？」

多多有一個口頭禪是：「有不有（有沒有）大灰狼？」因為爸爸媽媽告訴他，有隻大灰狼，晚上會來吃掉不好好睡覺的小朋友。多多很害怕，所以總是問爸爸媽媽：「有不有大灰狼？」他擔心如果有大灰狼，晚上他不睡覺時，就不敢出房門去找爸爸媽媽了。

多多還有一個口頭禪是：「為什麼翻翻（翻翻是我的小名）……？」比如，吃飯時，他看我用筷子，就說：「為什麼翻翻可以用筷子？」還有，我去上中文課的時候，多多會問：「為什麼翻翻可以去上中文課？」所以現在，多多很快也可以去上中文課了。

多多的另一個口頭禪是：「我在哪兒呀？」這很有趣，因為我比多多大，在他還沒出生的時候，爸爸媽媽幫我拍了一些照片，他看到後就傷心地說：「我在哪兒呀？」這時，媽媽就會說：「你還在我肚子裡。」

多多最喜歡說的還有：「我好不好？」有一次，我從學校回來，多多打開了一包巧克力棒，他留了三塊給我，便問我：「我好不好？」還有，平常爸爸媽媽叫多多刷牙，他總是遲遲不來。但有時候他也會很快就起床去刷牙，然後，他就會問：「我好不好？」

多多的口頭禪真是多！