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我的新年願望

陳姮沂 （加州，天普教育）

新的一年來了，我又長大一歲。我今年有新的願望。

首先，我希望我的家庭和朋友都能很健康。這兩年，病毒傳染得很厲害，疫情也很嚴重，所以我希望我的家人和朋友都能健健康康的。大家如果都好好戴口罩、常常洗手，我們一定能打敗病毒。

如果病毒消失了，我就可以回台灣看家人，而且也可以旅行，到更多地方去玩。

接下來，我希望我能繼續保持好成績。我很希望自己未來可以就讀一所很好的大學，所以我現在一定要保持好的成績，增加優勢。

再來，我希望我能讀一些新書。我想要再讀更多不同種類的故事，並且學習新的知識。如果我讀了更多新書，我就有機會可以學到更多不同的中、英文字，以及不同的詞語，這樣子就能幫助我的英文和中文進步。

我最後一個新年願望，就是希望我的小提琴和鋼琴能力可以提升。我已經學小提琴很久了，小時候我原本在台灣學鋼琴，但是到美國就停了，直到最近才要開始重新學習，所以我的鋼琴程度還沒有跟小提琴一樣厲害。因此，鋼琴程度的提升是我今年的目標。

最後，我想祝福我的家人。我希望爺爺奶奶、阿公阿嬤身體都能保持健康，爸爸媽媽都會很成功地賺大錢，然後也希望妹妹能好好讀書。

我很期待二零二二年會帶給我一些驚喜，我希望我的願望都會實現。

祝福大家今年虎虎生風、虎年行大運！

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