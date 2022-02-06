大家都知道，環保是一件非常重要的事情，因為人類自私又過度地使用地球資源，讓地球受到很大的傷害，傷痕累累的地球現在非常需要我們的幫忙。

這幾年來，我發現暑假變得愈來愈熱，如果下雨，也總是突然下很大的雨，不然就是有缺水的問題。世界上愈來愈多地方開始出現極端的氣候改變，許多人都知道這個問題，卻又忽視它。

做為一個小學生，愛護地球，我們應該要從哪些地方做起呢？我覺得我們可以隨手關燈，節省用電，也要多做回收，讓資源再利用；另外，洗澡不要洗太久，會造成水資源的浪費，我們也可以多吃蔬菜 水果，減少碳足跡。雖然看起來都是很小的事情，但是如果每個人從小地方做起，就會有大的改變！

讓我們大家從今天開始，一起來保護我們的地球。不只愛人，還要愛地球；土地平安，人才能平安！

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

近日來，我們從新聞上可以得知，地球暖化 愈來愈嚴重了，因為人類不愛惜自然資源。

其中，人類使用石油 燃料造成的問題最嚴重。因為，當人們使用石油燃料時，許多會破壞環境的化學物質同時被放出。許多工廠因為器具老舊，需要用更多的石油燃料，才能生產產品。另外，人類因為需要土地和自然資源而到處砍樹，森林正漸漸消失。住在裡面的動物沒有地方住，最後導致死亡。這都是不愛地球的行為。

要解決地球暖化的問題，首先，工廠需要更新器具，減少使用石油燃料，自然環境的破壞才會比較少。同時，政府應該制定法律，限制樹木砍伐的數量，讓野生動物有地方住。這樣才是愛地球，土地平安，人也能平安。