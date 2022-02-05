我的名字叫吳敏妍，是一個女孩，今年十四歲。

因為我的個性，我有很多好朋友，也很喜歡和同學們一起學習、一起玩。在學校的所有課程裡，戲劇這個科目是我最喜歡的，另外游泳、跳舞我也都很喜歡。我在學校最不喜歡的科目是數學，因為對我來說非常具有挑戰性。

無論我走到哪裡，我總是跟著我聽的音樂一起唱歌；我也是一個很愛熱鬧的人，但在學校裡我很安靜。

我有自己的房間，我總是保持房間的整潔。我喜歡穿搭，搭配好服飾讓我感到自信、美麗。我是學校的啦啦隊隊長，我負責團隊。

這些是我的愛好。

黃煒（紐約，鳴遠中文學校）

我叫黃煒，是一個男孩。我是一個十分安靜的人，個性很害羞。我的愛好是讀書、到公園玩，以及玩電腦。

我喜歡讀很多類型的書，我讀最多的是漫畫跟小說，我最喜歡的書是《哈利波特 》。我會從圖書館 借書回家看。

早上起床之後，我就會讀一點書；下午放學回家，做完功課後，我也會再讀一個小時的書，然後睡覺之前也讀一個小時。

我喜歡玩電腦，我可以在電腦上玩很多不同的遊戲。我在電腦上也可以讀書。

有時候，我在圖書館找不到我要讀的書，我就會在電腦上讀電子書。我也會用電腦來幫我做功課。透過電腦，我還可以跟朋友聊天、聽音樂跟看電影。

我在公園玩的時候，最喜歡跟我的同學們打籃球和踢足球 。

我是我們班上跑得最快的學生，所以在公園玩的時候，我的同學都抓不到我。這些都是我的愛好。