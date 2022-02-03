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年獸來了

楊詠心（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

我從小就是個膽小鬼，虎姑婆、大野狼，六歲的我都怕。那一年，快到農曆新年的時候，中文老師跟我們介紹年獸的故事，她說：「年獸有滿口獠牙和巨大的身體，最喜歡把小孩當年夜飯吃。」老師的故事愈精采，我愈害怕，感覺全身都在抖。

到了除夕夜那天，我很早就坐在媽媽的床上等她。我心裡想：「如果我躲在媽媽旁邊，年獸絕對不敢找我麻煩。」但到夜深，媽媽還在工作。看來，我得自己想辦法。

我想起老師說年獸討厭紅色，於是我掏出上課時寫的春聯和家人給的紅包，把房間門貼滿滿。接著，把門鎖住，堆了許多箱子在門面。最後穿上滿身紅衣，披著紅色毛巾上床。在床上翻來覆去幾分鐘，不知不覺就睡著了。

睡到半夜，我醒來想上廁所，猶豫著如果離開房間可能會被年獸吃掉，但尿床也會惹媽媽生氣。經過仔細考慮，我決定了，面對年獸是最安全的選擇。老師說年獸怕亮光和嘈雜的聲音，於是我一手抓著手電筒，另一手拿著手鼓玩具，鼓起勇氣，靜悄悄地走去廁所，怕引起年獸的注意。

結果，我一坐上馬桶就覺得狀況不對勁，好像有東西發出詭異的嗷聲。超級恐怖的念頭浮現腦中：「天啊！那一定是年獸的咆哮。」我急到忘了先穿褲子，就往房間衝，沒想到竟然被腳上的褲子絆倒。

媽媽聽到巨響，急忙跑過來。我躺在地上大聲哭說：「哇！媽媽，你怎麼沒聽到？年獸來了。」媽媽先是楞了幾秒鐘，然後就笑到東倒西歪，她說：「小傻瓜，那是爺爺的打鼾聲啦。」

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