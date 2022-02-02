一年到頭，奶奶都包很多餃子，韭菜餡的、白菜餡的、豆角餡的、豬牛羊肉三鮮的，什麼都可以包進餃子皮 裡。媽媽說，不要那麼辛苦吧，可以買現成的冷凍餃子。不過就連小雨也吃得出來，奶奶包的餃子比超市買的冷凍餃子好吃多了。無論是哪一位家人，每次到奶奶家就能得到她凍起來的一袋袋自製餃子。姑姑、嬸嬸、舅舅、大姨、小姨，包括他們的親朋好友，吃過的人都對奶奶的餃子讚不絕口，充滿期待。

奶奶說，她是跟她的奶奶學會包餃子的。奶奶的奶奶……小雨掰著手指數：從自己到奶奶的奶奶，一代兩代……一共五代？「奶奶，您的奶奶是哪一年出生的？」「我也不記得了，怕是要上上個世紀了吧？我只記得，小時候，餃子餡以蔬菜為主，不像現在以肉為主。」奶奶也包素餃子，她說：「有的人呀，吃肉吃膩啦，哈哈！」

一家人相親相愛，這是與生俱來的情感，但是像中國人用每餐食物表達對家人的愛，代代相傳，怕也不多見。中國人還有「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的傳統。在贍養孝敬自己的長輩時，不忘其他與自己沒有親緣關係的老人，在撫養教育自己的小孩時，不忘與自己沒有血緣關係的小孩。

冬至是一年中白晝最短，日影最長的一天，媽媽拿了三袋奶奶包的凍餃子，穿上圍裙，在教會的廚房裡為冬至聚會的參加者煎餃 子。兩年來，疫情 讓人們減少社交活動，大人小孩都悶壞了。趁著冬至，教會舉行線上、實體結合的慶祝活動，遵守防疫，歡聚一堂。媽媽後來告訴奶奶：素餃子最先被吃光！她用一口煎鍋都來不及供應，要用兩口煎鍋同時煎餃子，還帶去中國山西老陳醋，一百個餃子一掃而光。媽媽告訴大家，這些餃子是奶奶包的。

新年媽媽送給鄰居奶奶包的餃子，送去一家人的愛心，她提醒說，疫情還沒有完全過去，大家要繼續戴口罩、洗手和保持社交距離。還不能旅行的人也不用難過，可以線上、實體結合，如果老人不熟悉電子設備，年輕人很樂意幫助他們。

小雨跟在大人後面幫忙拿東西，也把那些暖心的話記在心裡。奶奶年紀大了，小雨決心向奶奶學包餃子，就從記下食譜和捏出不會破的餃子開始。