每年過完我的生日後，我就知道快過年了，因為我的生日就在歲末年終。每次媽媽忙完我的生日慶生，緊接著就要張羅過年。但是今年過年比較早，竟然是在我生日前，而我的生日恰巧是在大年初二。

雖然住在美國，但我們家很重視過年。每年在除夕前幾天，媽媽便開始把家裡布置得很有過年氣氛。除了布置外，我們也會寫春聯、剪紙和包水餃。其中我最喜歡寫春聯，我喜歡用毛筆寫字的感覺，手握著毛筆，雖然有些緊張，但那種體驗對我來說也很新奇。每次寫春聯時，我們會在網路上找許多有趣的春聯圖片，再依樣畫葫蘆寫在我們的春聯紙上。此外，我們也會跟媽媽一起包水餃，我們過年時包的水餃大多是雙色水餃，除了配色好看，媽媽說我們除夕夜會吃很多的大魚大肉，比較少吃青菜，所以媽媽就把蔬菜 放進水餃皮裡。

每年除夕夜，媽媽都會準備十二道年菜。十二道菜也代表一年十二個月，每個月都被給予祝福。媽媽也會為這些年菜命名，每道年菜的吉祥名字都是七個字，因為媽媽說中國詩詞最常見七言格式，如果年菜能用七個字命名，就可以展現年菜古典優雅的質感。真沒想到，為年菜命名這麼有學問。每次看著滿桌珍饈佳餚，我都恨不得可以趕緊上桌吃飯，但我們當然得等爸爸下班後，才可以全家一起吃年夜飯。面對滿桌的食物，我光看就已垂涎三尺，根本不知道該從哪一道開始吃。這些美味的年夜飯總是讓我大飽口福、齒頰留香！

吃完年夜飯後的重頭戲，就是領壓歲錢。壓歲錢的用意就是要把「祟」這個怪獸嚇走，所以我們會把壓歲錢放到枕頭下。通常除夕夜我們會守歲，我們家的守歲傳統就是全家人一起看電影 、吃點心，直到半夜十二點，吃飽看足後，才心滿意足地各自回房間睡覺。

每年過年，媽媽都會為我們安排一系列好玩、有趣的活動，感謝媽媽的用心，讓我每年都很期待過年。